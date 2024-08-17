咖啡迷喜訊！優質新味隨時Me Time

不少上班族都愛早上來一杯咖啡醒醒神，故而坊間有不少咖啡款式及口味以滿足一眾需求，最近更有品牌推出特色咖啡機，可以沖調不同口味咖啡之餘，仲可以調配冰涼特飲。另外，有品牌更率先引入韓國高質咖啡，更請來當地人氣藝人擔任品牌大使，令品味體驗進一步提升。

沖調多款口味

有家電品牌最部推出Barista Switch半自動意式咖啡機（二合一半自動膠囊意式咖啡機）以及2200和1200系列全自動意式咖啡機。前者同時支援咖啡膠囊和即磨咖啡兩款手柄，隨時沖出心水咖啡口味；後者則搭載專利奶泡系統，可以隨喜好調配透心冰涼盛夏咖啡特飲，享受專屬Home Café。好似沖調一杯大熱開心果雪糕鮮奶咖啡，可用上Barista Switch即磨咖啡手柄的58mm大口徑專業沖煮頭，較大萃取面積能充分萃取濃縮咖啡，釋放咖啡原豆黃金油脂的濃郁口感，配合醇厚的果仁香氣及口感豐富的開心果雪糕，帶來獨特的咖啡風味。

韓國優質滋味

本地咖啡品牌最近推出全新的「韓國嚴選咖啡系列」，當中包括Cold Brew Black冷萃黑咖啡及Café Latte牛奶咖啡；前者精選來自埃塞俄比亞、洪都拉斯及巴西三大咖啡豆源的100%阿拉比卡咖啡豆，再以Cold Brew冷泡萃取方式製成無糖黑咖啡，咖啡散發濃厚堅果香氣、味道香醇而不帶酸，口感順滑輕盈。後者則擁有平衡的咖啡與牛奶比例，甜度適中，散發奶滑香濃的咖啡味道。為配合源自韓國的新品生產地，品牌特別請來當地人氣藝人車銀優擔任品牌大使，帶領大家進入韓國高品質咖啡的世界。此外，車銀優亦預告將於8月31日親臨香港出席新品發布會，即日起至8月20日期間選購這系列咖啡滿指定金額更有機會出席發布會貴賓席，與Oppa飲咖啡聊天呢！