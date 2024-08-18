《中年3》140強面世　吳大強「長老」地位被打破

無綫大型歌唱真人騷《中年好聲音3》經過多輪海選後，140位參賽者順利入圍，包括香港區100強、大灣區20強及新馬區20強。眾人今日（18日）齊集電視城，並分成8個組別輪流亮相跟傳媒見面，當中3人因事未能出席，而年紀最大的入圍參賽者已年屆80，打破吳大強的紀錄。幾位《中》師兄師姐包括支嚳儀、吳大強、顏米羔、陳俞霏及沈宗賢亦有到場支持並給予貼士，支嚳儀教路最重要放鬆心情，不要看負面評論，又表示希望自己83歲時仍繼續唱歌。吳大強則笑指其「長老」地位被打破，教路上台前先深呼吸、將評判和觀眾當成朋友，及選最熟的歌，信心自然大增。顏米羔則教路唱歌最重要唱出畫面，才能感動人心。

以「顏值擔當女聲音」組別出場的鍾凱瑩，笑言不敢擔，曾當過模特兒的她，指自己外貌只屬OK，現職紋繡師的她，透露曾跟歌手劉以達等組成「Love Mission」樂隊，但成立約一年後便分開繼續各自有發展，現時仍有到教會帶唱詩歌的她，指參賽是因為想給失聰的爸爸，看到自己女兒在追尋自己喜歡的事：「雖然爸爸一世都聽唔到我嘅聲音。」

身旁「專業唱家班」組的侯靜伊，大爆鍾凱瑩曾參加某卡啦OK公司舉辦的歌唱比賽，並獲公開組冠軍，而自己亦剛巧是同屆的學生組冠軍，二人一早便認識，不過之後一直表有碰面，高興今次參加《中3》能跟對方有重逢。現職發燒碟歌手的她，坦言年少時比較內向，曾當過兼職歌手，但知道自己一直也喜歡唱歌，故毅然辭去本身正職，投手發燒碟歌手行業，但不覺得自己有優勢：「音樂喺我生命中佔咗好多時間，今次比賽第一個學習，因為每個人都會有進步空間。」

至於區瑞強胞弟、音樂製作人區瑞明，與打破紀錄入圍的80歲家庭主婦羅秀蘭以「SUPER Senior」組別現身。區瑞明表示能入圍比賽感到高興，提到胞兄區瑞強曾表示不看好他？他笑謂：「佢係睇好我入到100強嘅，哈哈！但之後就難講，要一步步嚟。」他表示是女兒鼓勵他參賽，並指追夢最重要夠膽量。至於羅秀蘭表示一直很喜歡唱歌，笑指首屆《中》就已經想參加，不過一直沒講出口，今次也是家人提出叫她參賽，笑言要重新到卡拉OK練歌。

今屆亦有多位來自不同地方的參賽者，當中35歲的馮月芊來自澳門，表示追夢多年多兼職為生，因有感自己年紀不輕，加上學歷不高，故早前修讀夜校課程，希望能找份穩定工作，但剛巧《中3》開始報名，因見到同為澳門人的古淖文在參加《中2》後有很大轉變，加上在家人好友的鼓勵故下決定一試，坦言若失敗便會放棄追夢。

至於來自英國的自由工作者徐殷妍曾任模特兒，早年移民英國的她今次參賽是想挑戰自己，表示早年也參加過英皇新秀比賽，不過只晉身到複選。任職表演工作者、來自英國的Dan James，表示在香港生活了大半年，在香港有作街頭表演，笑指自己廣東話麻麻，會找老師繼續學習。