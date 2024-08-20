炎明熹掀爭奪戰　勢搶AGA「一姐」后座

「樂壇小天后」炎明熹自爆出與無綫的合約問題後，幕前工作似乎全面叫停，有傳若她決心離開娘家，起碼要捱多逾一年「雪藏期」，但有指此乃「置之死地而後生」的機會，皆因傳已有兩大唱片公司向她招手，當中更有機會與AGA爭「環球一姐」之位，並將重心放在內地市場。

炎明熹（Gigi）自6月中傳出不續約無綫後，即被掟入「雪櫃」大懲罰，由曝光率爆燈的得寵小天后，瞬間變成僅在網上見的「隱世歌手」。事隔至今已兩個月，據知她依然未動筆續約，知情人士表示：「聽講Gigi明年先正式滿約，如果唔簽無綫，可能仲要雪多一年或以上。」看似前途堪虞，但絕非死路一條，皆因傳已有香港唱片公司放聲氣對她「心動」，包括旗下有張學友、陳奕迅、AGA的環球唱片，及跟台灣天后蔡依林、「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）有合作的SONY MUSIC。

瓜分G.E.M.市場

Gigi獲兩大公司垂青除因唱功了得，是近年難得一見的「天后接班人」外，最大優勢是夠年輕！年僅19歲的她，即使被無綫雪多一年，甚至兩年時間，最多亦是21歲，還有大把時間將她打造成天后。而該兩間公司，相比華納、寰亞與英皇擁有更穩紮的內地市場，正跟Gigi的大目標一樣，可以在內地大展拳腳，分在內地極為吃香的G.E.M.一杯羹！有傳環球唱片將重心放在內地市場，所以Gigi是其不二之選，分分鐘有機會取代AGA的「一姐」之位。事實上，Gigi在「冰封期」仍有收視，在無綫「敵台」中出現便可見一斑，有網民發現她竟出現在ViuTV，電視台派攝製隊拍攝她在演唱會後台玩夾公仔。

趁「冰河期」增值

然而，Gigi離約滿還有逾年，最終花落誰家或續約無綫還是未知之數，但有指她得高人教路，正好趁這段真空期讀書、洗走無綫味並部署發展大計，將自主權全面收回。

她亦深明有排冇得「復出」，近兩個月變身「網紅」，出Po勤力過做功課，除了近乎逢騷必睇、逢睇必Po，本月初曾上載過大海吃喝玩樂的照片，又展示G.E.M.澳門演唱會門票，似乎欲向前輩取經，她還連家中貓咪「炎三料」甚至一隻蟻都唔放過，照Po相與「Gi炎粉」互動Keep人氣，致力為演藝事業鋪路。

姚焯菲漁人得利擸資源

炎明熹合約問題未解決，好姊妹姚焯菲（Chantel）乘勢上位，雖然已返回新西蘭升學，但她在港的聲勢有增無減，於本月17日公布的勁歌金榜中，有兩首歌打入10大，分別是第10位的《Will You Be My Lover》和排榜首的合唱歌《誰能避開戀愛這事情》，認真威水！

據知，無綫方面見炎明熹續約仍存在許多未知因素，儘管Chantel仍在留學，但因不時回港宣傳及出席活動，比較易控制，故決定投放更多資源在她身上，令其歌曲頻頻上榜，保持知名度。

鞠婧禕前路未明遭「2.0」狙擊

合約煩惱是藝人的共通語言，30歲內地女星鞠婧禕亦不能幸免！早前她與經理人公司絲芭發生合約問題，一度有指已離巢，結束10年合作關係。原來她尚未「自由」，但絲芭即時與年僅16歲的雷薪夢簽約，力捧她成為「鞠婧禕2.0」。

絲芭栽造雷薪夢的套路基本上與當年捧鞠婧禕時同出一轍，無論簽約年期（同樣10年）、穿衣配搭甚至髮型都「神復刻」，連鞠婧禕曾被網民嫌棄的「胎毛劉海」，竟亦出現在雷薪夢身上，難怪引起粉絲熱話，有鞠婧禕的鐵粉更留言：「這個2.0是認真的嗎？完全是拿着鞠姐營業圖去Copy的程度了！」