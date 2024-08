炎明熹掀爭奪戰　勢搶AGA「一姐」后座

「樂壇小天后」炎明熹自爆出與無綫的合約問題後,幕前工作似乎全面叫停,有傳若她決心離開娘家,起碼要捱多逾一年「雪藏期」,但有指此乃「置之死地而後生」的機會,皆因傳已有兩大唱片公司向她招手,當中更有機會與AGA爭「環球一姐」之位,並將重心放在內地市場。

炎明熹(Gigi)自6月中傳出不續約無綫後,即被掟入「雪櫃」大懲罰,由曝光率爆燈的得寵小天后,瞬間變成僅在網上見的「隱世歌手」。事隔至今已兩個月,據知她依然未動筆續約,知情人士表示:「聽講Gigi明年先正式滿約,如果唔簽無綫,可能仲要雪多一年或以上。」看似前途堪虞,但絕非死路一條,皆因傳已有香港唱片公司放聲氣對她「心動」,包括旗下有張學友、陳奕迅、AGA的環球唱片,及跟台灣天后蔡依林、「宇宙巨肺」鄧紫棋(G.E.M.)有合作的SONY MUSIC。

瓜分G.E.M.市場

Gigi獲兩大公司垂青除因唱功了得,是近年難得一見的「天后接班人」外,最大優勢是夠年輕!年僅19歲的她,即使被無綫雪多一年,甚至兩年時間,最多亦是21歲,還有大把時間將她打造成天后。而該兩間公司,相比華納、寰亞與英皇擁有更穩紮的內地市場,正跟Gigi的大目標一樣,可以在內地大展拳腳,分在內地極為吃香的G.E.M.一杯羹!有傳環球唱片將重心放在內地市場,所以Gigi是其不二之選,分分鐘有機會取代AGA的「一姐」之位。事實上,Gigi在「冰封期」仍有收視,在無綫「敵台」中出現便可見一斑,有網民發現她竟出現在ViuTV,電視台派攝製隊拍攝她在演唱會後台玩夾公仔。

趁「冰河期」增值

然而,Gigi離約滿還有逾年,最終花落誰家或續約無綫還是未知之數,但有指她得高人教路,正好趁這段真空期讀書、洗走無綫味並部署發展大計,將自主權全面收回。

她亦深明有排冇得「復出」,近兩個月變身「網紅」,出Po勤力過做功課,除了近乎逢騷必睇、逢睇必Po,本月初曾上載過大海吃喝玩樂的照片,又展示G.E.M.澳門演唱會門票,似乎欲向前輩取經,她還連家中貓咪「炎三料」甚至一隻蟻都唔放過,照Po相與「Gi炎粉」互動Keep人氣,致力為演藝事業鋪路。

姚焯菲漁人得利擸資源

炎明熹合約問題未解決,好姊妹姚焯菲(Chantel)乘勢上位,雖然已返回新西蘭升學,但她在港的聲勢有增無減,於本月17日公布的勁歌金榜中,有兩首歌打入10大,分別是第10位的《Will You Be My Lover》和排榜首的合唱歌《誰能避開戀愛這事情》,認真威水!

據知,無綫方面見炎明熹續約仍存在許多未知因素,儘管Chantel仍在留學,但因不時回港宣傳及出席活動,比較易控制,故決定投放更多資源在她身上,令其歌曲頻頻上榜,保持知名度。

鞠婧禕前路未明遭「2.0」狙擊

合約煩惱是藝人的共通語言,30歲內地女星鞠婧禕亦不能幸免!早前她與經理人公司絲芭發生合約問題,一度有指已離巢,結束10年合作關係。原來她尚未「自由」,但絲芭即時與年僅16歲的雷薪夢簽約,力捧她成為「鞠婧禕2.0」。

絲芭栽造雷薪夢的套路基本上與當年捧鞠婧禕時同出一轍,無論簽約年期(同樣10年)、穿衣配搭甚至髮型都「神復刻」,連鞠婧禕曾被網民嫌棄的「胎毛劉海」,竟亦出現在雷薪夢身上,難怪引起粉絲熱話,有鞠婧禕的鐵粉更留言:「這個2.0是認真的嗎?完全是拿着鞠姐營業圖去Copy的程度了!」