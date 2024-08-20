黎燕珊獲全國十佳表演獎　雙喜臨門讚外孫女好腳頭

藝人黎燕珊（Eva）雙喜臨門，日前宣布榮升外婆，大女Wynce誕下女兒Eleana，前晚（18日）再憑舞台劇《雷雨》與男主角兼導演陳培甡一起獲得「第三屆中國表演藝術獎」之《全國十佳表演獎》，《雷雨》主要演員鄧有銀、陳希寶（George）及著名服裝設計師陳華國均有出席，尚有楊明與女友莊思明及李浩林等亦出席恭賀兩人得獎，同場獲獎還有江美儀、徐小明、曉毅、謝國彰等。

現場不少朋友及嘉賓得悉珊姐榮升外婆都恭喜她，她透露升級做外婆非常開心，不過就好忙碌，為方便照顧女兒而在其家中坐月，她笑言：「30年前湊女嘅回憶又返哂嚟，幫BB沖涼餵奶都重熟手，外孫女Eleana係8月9日出世，有6磅幾，加上我又要返佛山拍劇，所以都瘦咗5磅，不過幫到阿囡又見住外孫女一日一日長大，就好滿足啦！」她透露女兒已經註冊結婚，計劃修身靚靚之後就大排筵席，她覺得只要女兒幸福，結婚安排都由女兒與女婿決定。

談到她憑演舞台劇《雷雨》演周繁漪獲得「第三屆中國表演藝術獎」之《全國十佳表演獎》，她笑謂是外孫女帶給她的幸運，認真抵錫，同時更要多謝陳培甡獨具慧眼找她演出，半年內演了8場《雷雨》，每場的感受都好深，尤其感恩由著名時裝設計師陳華國為她設計靚衫及造型，令演出加分不少，還有鄧有銀與劇中阿囝陳希寶和她的互動默契，一起令到《雷雨》演出帶來好口碑。