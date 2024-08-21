全新8座新寵Serena e-POWER Highway Star

日產(Nissan) 新Serena e-POWER不僅車載第2代e-POWER 系統，且還配備8座位，它的市場吸引力勝前款。

這第2代e-POWER系統，由更容積再大0.2L的1.4L直三NA引擎負責為車上的鋰電池充電，並輸電驅動120kW的前置電馬達，最大馬力提升至163PS，無論是停燈位起步、加速爬頭，甚至是上斜，都更好力之餘。入滿52L油缸便可以純電行1,000km，廠方公布的平均油耗有19.3km/L(WLTC) 。對於不想受充電問題束縛，又想慳油的MPV車主，是不錯的選擇。想知更多，例如如何靈活由7座變8座，記得要睇片喇！

規格表

車型：5門8座位混能MPV

馬達：交流電動馬達

引擎：直三自然吸氣

容積：1,433c.c.

最大馬力：163PS

最大扭力：315Nm

驅動：前置馬達、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前、後）通風碟

平均耗油量：19.3km/L（WLTC）

車身體積：4,765×1,715×1,870mm（長×闊×高）