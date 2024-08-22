蘇志威到山區探訪學童　符曉薇望再參加慈善活動

歌手蘇志威一向愛心無限，一直默默捐款資助以愛延續貢獻為宗旨的慈善團體，今年團體成立10周年，日前他以「星級大使」身份出席分享會，同場還有5位由他資助的山區小女孩一同分享，活動前一日蘇志威正在佛山舉行草蜢演唱會，演出完畢即漏夜返港，活動後又要趕着飛大馬拍攝電影，相當忙碌頻樸。

蘇志威早前更抽空隨義工團隊到肇慶山區視察學校，希望加深了解山區兒童的家庭狀況。他表示：「由香港到山區，來回需要12個小時，加上山路崎嶇，到埗時已頭暈暈，不過當地小朋友見到義工們都雙眼有光，因知道哥哥姐姐係嚟幫佢哋，令佢哋有更好環境及資源去學習。」印象最深刻是當地小朋友為返學，每日要徒步數小時，若在冬天很快天黑容易有危險性，所以看得到小孩求學的用心。

他還自發走很遠路去家訪小朋友，落手落腳為他們裝修木床及整窗簾，蘇志威自言是窮人出身，以前住屋邨一切靠雙手，不過已廿幾年沒做過，令他勾起成長的片段。經過是次探訪，深深體會到山區小孩返學的艱難之處及資源不足，他更希望受助的小朋友有知識後，將來可以貢獻社會及再一代傳一代，去幫助更多小孩。他表示:「今次有5位山區小朋友來港，由於明年係草蜢40周年會好忙，可能要到下年先可以見到佢哋，所以就想趕返嚟見吓。」另外，提到佛山站演出，他大讚當地觀眾非常準時，由於內地演唱會時間規定非常嚴格，規定離場時間，「我哋唱得好開心，仲可以『安哥』兩次，玩人浪觀眾都配合得好好，燈海、螢光棒亦好壯觀，估唔到咁耐冇見大家對我哋仲咁熱情，今次喺中國巡唱首場，佢哋畀咗我哋一個強心針，希望之後每一個站都可以咁開心。」

而當日歌手陳柏宇太太符曉薇（Leanne）也帶同兩個女兒出席，原來Leanne婚前已很支持做慈善，後來為生BB而暫停，現在女兒漸長，她希望可以再次參與更多活動。