實測HUAWEI Pura 70 Ultra天通衛星功能　通話短訊極速連接

【特約報道】香港不少人喜歡郊遊出海，多接觸大自然固然是好事，但萬一進入網絡盲點，遇到突發事件未能與外界通訊，便真是「叫天不應、叫地不聞」，這時一部衛星手機便能一解燃眉之急！近日推出的港行版HUAWEI Pura 70 Ultra便提供天通衛星通訊功能，配合特定網絡商的衛星通訊服務，即使沒有地面網絡仍能與外界通話兼收發短訊。以下就為大家示範使用方法，兼測試網絡質素！

較傳統衛星電話輕巧便攜

衛星電話並非新科技，但一般較為笨重，加上外露天線，攜帶相當不便。智能手機HUAWEI Pura 70 Ultra僅重226g、厚8.4mm，輕巧纖薄先天攜帶已有優勢。今次帶同它前往郊遊熱點新娘潭作測試，那處的船灣淡水湖集水區是網絡盲點，很多網絡商的信號都會消失，但就空曠無遮擋，符合連接衛星的條件需要。

圖示式接駁方法

要開通衛星通訊功能，先要實名登記網絡商的天通衛星通訊服務，同時也要把HUAWEI Pura 70 Ultra的韌體更新至最新版本。更新完成後，進入設定版面，點選「天通衛星通訊」選項，再點擊「啟用」，之後跟隨指示調整手機傾斜角度及前後俯仰角度以對準衞星，成功的話畫面就會由「連接中」變成「成功連接衛星」。

衛星連駁三部曲

半分鐘連接 撥電話音清晰

實測所見，連接衛星只需30秒左右，而且接駁過程完全圖像化，較舊式衛星電話要「8」字晃動來校準GPS及陀螺儀，再慢慢找衛星位置要容易使用得多。另外接駁後可實時看到信號強度，設計亦見細心。記者先嘗試以衛星功能打電話，接通時間約21秒，對方聲音清晰，背景噪音不大，沒有舊式衛星電話的電子音感覺，而且全程未見斷斷續續，反映傳輸質素頗為穩定。惟注意一點，想長期保持清晰通話的話，建議使用時避免大幅度移動手機，避免跟衛星「斷線」。

短訊連GPS一併發送

除了通話，HUAWEI Pura 70 Ultra還能經衛星收發短訊。在同一地點測試，發現19秒左右便能把訊息發送出去，若然開啟「攜帶位置」功能，更能把精準的GPS位置資訊一併發送，對方甚至可點擊連結在地圖查看相關位置，方便迷路時緊急救援。

輕鬆拍出大師級作品

試完衛星功能，HUAWEI Pura 70 Ultra的5,000萬像素超聚光伸縮鏡頭亦非常適合效遊拍攝。其1吋大底感應器擁有超大進光量，白天大部分場景都能還原準確的色彩及白平衡，影像極富質感及臨場感。另外5,000萬像微距長焦鏡頭實現5cm超近對焦，花朵或昆蟲在鏡頭下俱活靈活現。必玩的還有黑白濾鏡及水印，拍攝山水恍如藝術照片，完全是大師級作品！