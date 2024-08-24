黃宗澤不婚主義　杜絕「有心人」埋身

貴為「鑽石筍盤」的黃宗澤早前被爆有過億身家，向來孝順的他坦言母親對其女友「10個有9個半不滿意」，又自嘲「無情」，加上兄弟為上，故未有「真命天女」出現。專注搏殺的他，每月掟7位數營運旗下餐廳生意，更秘密做電影投資人。

藝人黃宗澤（Bosco）於現正熱播的無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》扮演情深款款的鐵漢，瘋狂追尋失蹤妻子王敏奕，情緒幾近崩潰。談到現實中的愛情觀，他半開玩笑地形容自己「無情」，單身多年仍未有婚姻憧憬及幻想，他接受東網獨家訪問時更笑說：「為咗做嘢我可以六親不認，而且朋友第一，自己邊有咁深情吖！」

43歲的他近年在內地多線發展，人氣相當不俗，劇集、電影、綜藝節目、商演接不停，加上經營餐廳生意，絕對是「鑽石筍盤」！眾所周知，多年前他曾與藝人胡杏兒拍拖多年，對方現已組織幸福家庭，育有3子，但Bosco近年除了跟陳瀅、余香凝及陳嘉桓傳過緋聞外，未曾有「真命天女」出現。

擬買地與好友合葬

訪問中，他打趣指母親多年來對其女友「10個起碼有9個半不滿意」，加上身邊一班擁有「透視眼」的好兄弟幫手把關，多年來在感情路上總算未有閃失，但問到是否很久沒拍拖？他故弄玄虛說：「咁如果我識咗女仔，了解吓、約食飯，唔通又周圍講咩！（大家都緊張你幾時拉埋天窗。）唔使緊張，你哋又唔係我媽咪，反而佢冇問過我喎！」他直言滿足於現時生活，不排除「不婚」的可能：「不過如果有日上天安排我遇到，都逃唔過嘅。」

「兄弟行先」是其人生座右銘，Bosco明言不介意付出，卻曾被相識逾20年的友人騙去金錢，對方最後還玩失蹤：「最終知佢爛賭，其實損失嘅係佢，因為冇咗我哋一班好朋友。」平日只要不用開工，他都愛相約好兄弟圍爐取暖，感情早已深如家人，難怪他忽發奇想：「我話既然大家咁鍾意台灣，不如我喺嗰邊買塊地，第時大家走咗一齊葬囉！我冇兒女嘛！就叫兄弟記得同啲子孫講，第時掃墓記得帶香檳嚟畀我哋歎吓！」豁達面對生死，與其豪爽性格非常脗合。

秘密投資馬國電影

今次《法證VI》中的角色「尋妻」逾年，Bosco笑指若發生在現實中，他最多只能堅持一陣子：「我成日講笑話『升官、發達、死老婆』正喎！哈哈！搵就一定會搵，但冇咁長情囉！可能搵3、4個月啩！」感情路上較理智，天生性格足以殺死體內所有浪漫細胞，Bosco坦言：「𡃁仔時代只求激情，大家啱就拍拖，依家大個咗好多嘢要擔心，好似（愛情）堅定流先？對方有冇其他用心？係咪貪你名氣同金錢？真係會有所顧慮。」

談到演戲以外的工作，他透露名下餐廳及食品工場，每月營運成本至少7位數，最近更「新手上路」充當電影投資人﹕「喺馬來西亞有個電影Project覺得幾好，咪同朋友一齊投（資）囉！想低調，所以連戲名都唔講喇！（嚟緊再擴闊相關投資？）試吓先啦！你估我係古生（古天樂）咩！佢好大責任，我參與吓就OK，依家淨係餐廳，我都孭起幾十頭家（指員工與家人）。」

Wardrobe & Shoes : Zegna

Hair : Kel Fung @ HH hair.nail

Make Up : Cyrus Lee

場地提供：Green Thai