賴晏駒首次單飛開港騷　孖Edan攬攬拎胸圍返屋企

台灣男團「五堅情」成員賴晏駒（小賴）首次單飛來港開騷，獲一班忠粉現身捧場，約兩小時演出全場叫囂聲不絕。小賴以一曲《BOY TOY》為演唱會揭開序幕，期間不時落力扭腰勁舞，更邀得MIRROR成員Jeremy（李駿傑）擔任表演嘉賓，而Edan（呂爵安）則成座上客。面對粉絲的熱情，小賴多次感觸落淚，加上大汗關係，愛美的他不忘找人台上即時補妝，相當搞笑。

Jeremy現身與小賴合唱《邊緣人格》妖味十足，緊接他又獨唱新歌《唯美本尊》，炒熱全場氣氛。Jeremy本以普通話與小賴對話，及後在台上Solo時獲台下觀眾提醒，才醒覺轉Channel說回廣東話，令人忍俊不禁！談到與小賴的關係，他表示早前到台灣拍MV，本相約「五堅情」另一成員邱鋒澤吃飯，小賴則主動參與並邀請他擔任演唱會嘉賓：「今次仲要係我第一次以個人身份做嘉賓，所以特別值得紀念！」

及後小賴再次登場，並落台走到觀眾席，找來Edan對唱了幾句《魚水深你情》，期間二人不禁擁抱互勉。Encore時大銀幕播出小賴家人的打氣片，加上亮着燈令他看清台下粉絲，搞到小賴不禁多次哽咽落淚！期間有粉絲將胸圍及孖煙囪扔上台送給小賴，他竟作勢將胸圍往自己身上比併，歌迷齊聲大叫「脫掉」，小賴大方將西裝外套拉低，並擠出「事業線」笑說：「我整個身形就是胸部比較可以看，（胸肌）出來跟大家見個面吧！」

完騷後小賴受訪。談到數度感動流淚，他表示每次見到歌迷的熱情，加上播放家人的片段，自己便最就受不了，又透露本來賴母打算到場支持：「不過我姐姐休假，決定帶媽媽去旅行，也很難得的。」是晚演出他坦言給自己打80分：「20分因哭太多了才扣減。我沒想過能夠來港開騷，一直以為在台辦辦（演唱會）便完，想不到有這麼的一天，真的很感動。（收到的胸圍及孖煙囪怎樣處理？）胸圍收藏吧，孖煙囪可以在家穿。」他又表示認識Edan比Jeremy還要久：「Edan與澤峰有過合作，過往我們來香港也會找他吃飯呢！」他又透露「五堅情」將於10月到廣州開騷，叫粉絲多多留意及支持。