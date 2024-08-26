吳婉芳細女激似凍齡媽咪　着波衫現身球場撐爆肌二哥

1986年港姐亞軍吳婉芳，1993年嫁商人胡家驊便淡出幕前，先後誕下大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）及孻女胡智晴（Helene），其中胡智擁有一副帥氣外貌及爆肌身材，被封「鑽石級筍盤」。相反，胡智晴雖然五官同樣出眾，但因為一向比較低調，因此較少受外界談論，近日二哥晒出兩兄妹合照，卻發現以往有點Baby fat的胡智晴愈來愈靚，一點不遜兩個型男哥哥。

吳婉芳一家一向感情極好，去年就則一同去旅行，其中胡智同本身為健身中心老闆，學生包括陳凱詠（Jace）及身形Fit爆的王敏德二女王麗嘉（Irisa），因此也用心經營社交網。日前他就在社交網貼出與隊友踢波的照片，其中見到妹妹同樣穿上9號球衣現身支持，胡智同更稱呼她做「My number one supporter！」可見兩兄妹關係極佳。相中所見，胡智晴四肢纖幼，身形愈來愈苗條，本身較似爸爸的她也愈大愈似凍齡女神媽咪。

其實胡智晴曾是肥妹仔，胡智同也試過出賣妹妹的黑圖，上載一張三兄妹的合照，胡智晴當時正值發育時期，身形略胖且有暗瘡，她當時都留言「投訴」，叫二哥可否不要上載她超重的照片。近年胡智晴成功瘦身後，顏值大躍進，不過她個人社交網帳號未有公開，因此外界較少見到她的近況。吳婉芳三個子女都是英國留學，其中兩個兒子都在英國頂尖學府畢業，大仔胡智略多年來留着一頭長髮看似不羈，但是品學兼優的尖子生，於英國倫敦大學畢業，為一級榮譽經濟學學士，之後更攻讀碩士課程，仲識玩樂器。