余德丞鄭裕玲拍住上　李麗珍母女檔重現電影經典場面

藝人鄭裕玲與電台節目拍檔余德丞（Dickson）、李麗珍與女兒許倚榕（Annise）近日為港鐵45周年宣傳，分成兩組在車廂中重現電影《三人世界》及《富貴逼人》的片段，不難掀起回憶殺！其中Dickson更重現林子祥於《三》片中，於地鐵站中孭起鄭裕玲的浪漫一幕，而李麗珍母女則於車廂話當年，傳承「幾分鐘約會」，意義非凡。

能夠參與是次拍攝，鄭裕玲表示﹕「記得當年同林子祥拍《三》片時，要等到收站先可以開工，但能夠喺站內實景拍攝才能成就佢孭我上樓梯嘅經典一幕。」Dickson續說：「廣告中穿插嘅經典電影，我最深刻就係《下一站天后》，事關Twins係我兒時偶像，套戲我足足入戲院睇咗3次，哈哈！」他又自爆試過「地下鐵碰著她」：「當時約咗初戀女友，見面後即大膽拖住對方手仔落樓梯搭車。」

至於李麗珍今次則於車廂神還原《富貴逼人》「來弟」的風采：「我仍然記得沈殿霞張開手擋住其他乘客，俾董驃『入閘』嘅情景，兩位前輩嘅生鬼演出，真係百看不厭！」她更憶述當年剛入行，曾為《緣份》試鏡，但最終敗給張曼玉。談到今次與女兒合作，李麗珍說﹕「最近佢開始接觸幕前工作，我都擔心佢全身投入當藝人會太辛苦，偶爾出吓活動、拍吓廣告會好啲，當然最終決定權梗係喺佢手上啦！」Annise則謂：「我依家接幕前工作，有媽咪陪同先安心，始終自己冇接受過幕前訓練嘛。」