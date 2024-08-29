金馬獎終身成就獎出爐　已故「女俠」鄭佩佩享殊榮

台灣金馬獎11月才舉行，不過金馬執委會於今日（29日）宣布第61屆金馬獎「終身成就獎」頒發給已故影星鄭佩佩及攝影師林文錦。鄭佩佩的子女接獲得獎消息：「我們都為媽媽和她的事業感到非常自豪，並深感榮幸金馬獎認可她的成就。」

鄭佩佩1960年代中期開始走紅，尤其是在胡金銓執導的《大醉俠》飾演金燕子，奠定了銀幕俠女的經典形象，當紅之際主演了大量武俠片，贏得「武俠影后」的稱號，在文藝愛情片《情人石》、《蘭嶼之歌》，歌舞片《香江花月夜》也有精彩的表現。她在婚後曾息影一段時間，轉換跑道在電視推出談話節目、舞蹈教學、甚至紀錄片，也不忘回報恩師，為胡金銓的《天下第一》跨刀助陣。

鄭佩佩1990年代重返影壇，在周星馳主演《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，為她帶來許多新影迷。她也在李安執導《臥虎藏龍》飾演碧眼狐狸，再度喚起武俠電影的輝煌歷史，並獲得了香港金像獎最佳女配角獎。在英國電影《輕輕搖晃》扮演同志母親，同樣獲得很高的評價，得到英國獨立電影獎最佳女主角提名，她上月17日病逝於美國，享年78歲。

第61屆金馬獎將於10月2日公布入圍名單，11月23日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。