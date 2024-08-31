柳應廷開騷自彈自唱　自爆有氣管問題影響演出

人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）昨晚（30日）假亞洲博覽館開騷，多位圈中好友包括蔡卓妍、陳蕾、MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）與女友李忻頤及黃百鳴等亦有到場支持。

音樂會約晚上8時半開始，Jer甫出場即引來全場歡呼尖叫，他先後唱出《約齊靈魂在墳墓開生日派對》、《風靈物語》及《砂之器》等為音樂會暖場，期間又在台上表演打太鼓，及拿起結他自彈自唱《月居人》，唱完後才笑指彈結他是他全晚最緊張的環節。他解釋擺放膠囊裝置是希望將舞台營造成精神病院，又笑指自己是很癲很黐線的人，玩得黐線全靠背後有一班黐線樂手，之後便唱出樂隊Mr.的《如果我是陳奕迅》，並邀請音樂人Jason Kui、徐浩等到台前齊齊玩。除了自己作品，Jer亦有獻唱其他歌手作品，包括MIRROR隊友Jeremy的《半》、陳蕾的《下流社會》、陶喆的《流沙》及方大同的《愛愛愛》等。到音樂會尾段，Jer更走到台下跟觀眾作近距離接觸，最後在唱過《人類群星閃耀時》後，音樂會便圓滿結束。

Jer騷後受訪，坦言因氣管問題影響演出狀態，只給予自己的表現70分，他説：「彈結他彈得唔好，開騷前用咗個幾月去練，綵排嗰陣都仲彈到，但一上台就太緊張。」提到見他明顯比之前健碩，他表示近來一直有做運動保持身形，問他為何不趁機在台上展示成果騷肌？他笑指歌單的歌不適合除衫，又笑言不敢挑戰隊友「大表波」（Stanley）。提到另一隊友江𤒹生（Anson Kong）憑劇集《打天下2》入圍第29屆釜山國際電影節，角逐最佳男新人獎項，Jer即恭賀對方，又指自己以音樂為主，不過也希望能參與電影演出，笑言想演精神病患者。