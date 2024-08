型男吳尊「飛輪海」出身,與妻子結婚20年,育有13歲女兒NeiNei和10歲兒子Max,幸福滿瀉。身為廿四孝丈夫和父親的他,早前帶女兒到倫敦追星,欣賞美國天后Taylor Swift演唱會,更不惜陪女兒在場外排隊7小時,感動了不少網民。

吳尊透過社交平台分享當日照片,他表示:「Nei Nei夢想成真了,Let’s Shake it off!。Nei Nei上學年的成績很棒很棒…答應她的獎勵來了。梅梅Taylor Swift海外的最後一場演唱會…她的偶像 - I can see you,她的友情 - Wildest dream。我們父女的承諾 - Look what u made me do😜這回憶 ‘Gorgeous’值得。」貼文一出粉絲勁讚充滿愛。