《變形金剛初始篇》「雷神」首次做配音不忘爆肚搞笑

《變形金剛》（Transformers）系列電影由爆炸系導演米高比爾（Michael Bay）愈拍愈爛，由鬼才Travis Knight接手執導的《大黃蜂》（Bumblebee）雖然叫好但不叫座，上套由Steven Caple Jr.執導的《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）口碑票房皆失敗，電影公司於是改變方向，推出電腦動畫《變形金剛初始篇》（Transformers One），顧名思義，就是一套前傳，講述變形金剛還在機械母星時的故事，博派領袖柯柏文與狂派領袖麥加登當時還未決裂，是一對朋友。

柯柏文的英文版配音請來「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），其漫威同事「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）則聲演女機械人Elita。基於電影的兒童向歡樂基調，基斯配音時亦加入大量爆肚搞笑。首次擔任配音工作的基斯受訪時表示：「喺呢套戲你唔會見到我個樣，令我唔使諗住點樣以動作表達自己。某程度上，咁樣令到個演繹要更用心。動畫師能夠好好咁填補咗中間嘅虛位，但當我喺錄音室時，只有我同我把聲。我好鍾意呢個創意歷程。我亦鍾意做到第2、3、4、5次重錄。喺片場，你只會偶然可以重拍。但呢套戲我哋可以不斷試，畀啲親友去睇，睇吓有咩地方令佢哋有共鳴，有咩地方得有咩地方唔得。」