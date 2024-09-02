每個男人都有夢中女神，但係想將女神得到手卻唔容易，不過亦唔代表冇機會，好似日本AV界嘅「巧遇女神系列」咁，當中嘅男主角喺機緣巧合之下成功同心儀已久嘅女神上床，而且仲一齊瘋狂縱慾，令觀眾睇得好有滿足感呀！

天賜良緣

喺Ideapocket出品嘅《住在對面屋的寫真偶像》入面，翔太好鍾意寫真偶像夕雛愛蜜莉，成間屋都貼滿晒愛蜜莉嘅海報，有一日，佢返屋企嘅時候，竟然同愛蜜莉同𨋢，原來莉妹啱啱搬嚟同一幢公寓及樓層，令翔太又驚又喜！翌日，愛蜜莉主動搵上門，原來係翔太訂購愛蜜莉嘅寫真DVD，送錯咗去莉妹嘅屋企！而愛蜜莉知道翔太係自己嘅忠實粉絲後大為感動，仲主動獻身答謝，翔太發夢都估唔到女神愛蜜莉居然會咁做，而佢亦唔會浪費機會，實行將自己嘅愛意全力送晒畀愛蜜莉！

上床敍舊

片廠溜池滾球炮製嘅《與最喜歡的女上司在出差時相遇》當中，講述浩成被公司派到鄉下地區出差，呢晚佢突然收到前女上司夢實香苗嘅來電，仲約佢出嚟飲酒敍舊，期間香苗表示辭職後返鄉下發展不如意，加上同男友分手，令佢好失落，仲愈飲愈多添！其實香苗係浩成一直心儀嘅女神，於是邀請香苗返宿舍繼續飲，然後趁機會撩香苗上床，而香苗亦主動配合，同浩成連番床戰以解決長期抑壓嘅性慾。

短暫戀人

於VENUS推出嘅《素人男與川上由的戀人中出紀錄》，川上由呢位美熟女不論係樣貌、身材定係性格都被評為五粒星最高級數，所以深受歡迎，為回饋粉絲們嘅支持，川上由決定選出一位幸運粉絲充當其短暫戀人，而被選中嘅太郎能夠得到女神川上由親身招呼，真係開心過中大獎！川上由除咗同太郎好似戀人咁拖手行街食飯睇戲，亦會瘋狂床戰，最後由妹更唔介意打真軍兼中出收場，令太郎爽到痹，真係令人妒忌呀！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意夕雛愛蜜莉主演嘅《住在對面屋的寫真偶像》，因為愛蜜莉又靚女又好身材，換上多款水着扮演寫真偶像，真係好吸睛，而故事講述愛蜜莉得知男鄰居係粉絲之後，展現出嚟嘅感動同心甜夠晒到位，加埋同男主角激戰嘅場面，值得一睇再睇。