【今被判囚1年】劉亞仁曾數度封影帝　兩部新片上映無期

去年2月捲入吸毒案的韓國37歲影帝劉亞仁，今日（3日）被判入獄1年，罰款200萬韓圜（約1.19萬港元）及要繳付約154萬韓圜的追徵金（約9,100港元）。

他於2003年以藝名劉亞仁拍拉麵廣告出道，翌年他參演韓劇《玉琳的成長日記》，2007年憑電影《我們沒有明天》首奪新人獎，而他於2010年演出的韓劇《成均館緋聞》亦令人留下深刻印象，他與男星宋仲基更在《KBS演技大賞》中贏得最佳情侶獎。

他在2015年與黃政民合演韓片《燥底師兄生擒富二代》，在韓國吸引逾1,300萬觀眾入場，他亦憑該片在《韓國電影評論家協會獎》及《韓國電影演員協會》等頒獎禮獲得最佳演員獎項，同年他又憑電影《思悼》在《青龍電影頒獎禮》首封影帝，2021年再憑《收屍人》在《青影電影頒獎禮》、《百想藝術大賞》、《釜日電影獎》及《亞洲電影大獎》等多個頒獎禮贏得最佳男主角獎。

由於劉亞仁去年爆出吸毒醜聞，他主演的電影《HI.FIVE》及《勝負》至今亦上映無期，而除了吸毒案之外，劉亞仁於7月中亦被一名30多歲的男子指控怔侵，他上月底首次受查時堅決否認指控，未知他最後能否洗脫嫌疑。