迪麗熱巴新劇黃曉明做老闆　與黃景瑜緋聞離奇「翻生」

內地頂流女星迪麗熱巴出席時尚活動時，穿上低胸紗裙大晒強勁事業線，加上「零死角」美貌，狀態回復巔峰，如天仙下凡，全場驚艷。而今日（3日）為新劇《慕胥辭》出席開鏡儀式嘅佢，一身便服加累超現身片場，更驚見影帝黃曉明身影，原來他是此劇的投資公司老闆，今次新劇更是其公司第一套投資劇集。惟劇集未煞科已被網民一致睇低，皆因跟她合作的男主角正是近年捲入床照風波、令形象崩壞的內地小鮮肉陳飛宇，加上陳飛宇現年24歲，而熱巴雖仍顏值天花板，但已年屆32歲，故被「酸」兩人年齡相差8歲，欠缺情侶CP感。

另外，熱巴與內地男星黃景瑜合拍劇集《幸福，觸手可及！》後傳出戲假情真緋聞，雖然劇集已播畢多年，且近期未見兩人再有新的拍拖鐵證，可是有網民仍猜測傳足4年的「巴瑜戀」緣未盡，皆因有友發現黃景瑜的通訊軟件用了日本動畫《蠟筆小新》的爸爸「廣志」作為頭像，而圖中穿上墨超的廣志伸出左手大晒手上的鑽戒及金手鐲，覺得他是暗示自己非單身，感情生活穩定。

至於熱巴的粉絲就覺得網民的猜測實太「離地」，又指熱巴早前晒出的通訊軟件頭像是卡通兔，並非跟「廣志」配成一對的太太，更呼籲熱巴的工作室現身代澄清緋聞。