東冲有料到：情迷黑膠碟

最近網購了一個垂直的黑膠碟唱盤，賣相既高雅又有型。

其實我本身已有一個行李箱造型、可隨身攜帶的黑膠碟唱盤，不過只用了幾趟便沒有再碰過。至於黑膠碟嘛，無論是香港的迷你倉、抑或我泰國的家裏都收藏了很多，但也是用來珍藏的，基本上很少會真的拿來聽。

當買了這個新唱盤後，正所謂「新屎坑三日香」，終於有意欲將部分黑膠唱片拿來播放，之後更「敗家」地開始從網上及曼谷商場搜購不同的黑膠碟。例如花了百多塊港幣，網購了8隻中村雅俊的黑膠碟。另外，曼谷Fortune Town商場3樓有約10間專賣黑膠碟的店舖，價錢可謂意想不到的便宜，由於抵買，我又不知不覺入了一批貨回家。但問心，黑膠碟的歌在網上隨時可收聽，根本沒有必要用上黑膠碟唱盤來播放。

當然，有人會說用黑膠碟唱盤來播歌，音色會更悅耳。但前提是要用上好的唱盤，唱針及喇叭等才會有好的效果吧？我這部垂直唱盤不過是幾千元的貨色，美觀大於實用，自問也不會經常用來聽歌。

今時今日只需用手機便可隨時播歌，實在沒有必要左搞右搞一番來用黑膠碟聽歌啊！我買這些黑膠碟不過是逞一時之快，可算係「執條襪帶輸身家」。

無論如何，如果大家對黑膠碟感興趣的話，我建議大家到Fortune Town商場3樓看看，貨色真的好多，而且價錢便宜得難以置信！

胡慧冲