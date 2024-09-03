淺川麻里奈 居酒屋G奶孝女

飛去日本玩，大把好嘢食，居酒屋係其中一個搵食好地方，一來布置具特色，二來可以邊飲酒邊吃串燒，三來有機會巧遇一位身材豐滿嘅美人兒，佢就係淺川麻里奈！

複製東雲海

早前本港搞咗一場大型動漫活動，除咗可以喺場內搵到大量動漫商品，仲會遇上為數唔少嘅Cosplayer，同埋來自日本嘅知名寫真女優東雲海。呢位人靚波大嘅嘉賓，唔止男人鍾意，亦有好多女仔視佢為偶像，今日同大家見面嘅淺川麻里奈亦係其中一位！今年23歲嘅麻里奈，身材高挑，有成5呎7吋高，三圍數字亦好吸睛，心口有對豐滿G奶，屁股又圓又翹，曲線美直逼東雲海！另外，近排麻里奈刻意模仿自己偶像，經常戴住眼鏡同觀眾見面，似乎有心想將對方嘅魅力複製到自己身上喎！

幫媽媽看舖

淺川麻里奈出身於日本群馬縣，因考慮到藝能偶像呢一行只有後生仔女先可以做到，所以一離開校園已決定投身演藝事業，打算以偶像歌手身份出道，結果被邀請加入偶像組合，之後仲做埋寫真偶像。講開又講，日本寫真界好鍾意替女優加上唔同嘅稱號，而麻里奈就被稱為「可以在居酒屋見到的寫真偶像」，原因係阿妹嘅娘家一直經營居酒屋，喺疫情期間，眼見阿媽因接種疫苗而出現身體不適，主動抽空落舖頭幫手，後來為咗刺激舖頭嘅生意額，仲透過自己嘅社交網做宣傳，咁有孝心嘅年輕人，真係好抵讚呢！