李克勤上海巡唱「接招」　媲美全紅嬋數十公仔飛上台

李克勤日前在上海舉行巡唱，歌迷喪拋數十公仔上台「送禮」，有指被當是跳水金牌得主全紅嬋，他笑說：「唔係啩？係咪流行咁樣？」他慶幸自己打開波，反應快接得住。

歌手李克勤最近參與內地綜藝節目《披荊斬棘》第4季，同時完成《我們的交響樂世界巡迴演唱會》上海站，隨後將移師澳門開騷，難怪他笑言忙到連呼吸也沒有時間。今次上海演出，他最難忘是歌迷不停拋公仔上台，與出名愛毛公仔的國家隊跳水奧運兩金得主全紅嬋享同樣「待遇」，他說：「上兩站都有歌迷想送禮物畀我，就咁拋上台，我身手反應都勁㗎！打開波嘛！一手就接住，唔知佢哋係咪覺得好好玩，所以今次上海站特別多，拋咗幾十隻上嚟。（當你係全紅嬋？）唔係啩？係咪依家流行咁樣？可能歌迷心目中我仲未長大，或者送畀我囝囝，不過無論送咩畀我，我都開心嘅。」

在上海演唱會中克勤於管樂之中加了一位鋸琴老師：「佢係一位藝術家，琴技非常精彩，九月中我再返澳門站演出，兩場我都會帶埋鋸琴老師去，畀大家欣賞下佢精彩技術。」在上海完成演出後，克勤因為工作忙少見家人，所以刻意放兩日假，帶媽媽在上海遊玩，他說：「食下嘢同周圍行下咁啦，人點忙都要搵時間陪下家人嘅。」