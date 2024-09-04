嚴選二千年代最佳電影多部華語片入圍　冠軍竟然係呢部科幻片

美國電影網站《IndieWire》最近嚴選2000年至今100部最佳電影，結果有多部華語電影入圍。而排首位那部更令不少影迷大跌眼鏡。

入圍「百大電影」之中最高位置的華語片就是由已故台灣名導演楊德昌2000年執導的遺作《一一》，此片高踞第2位。除了楊德昌之外，台灣3大名導演蔡明亮、侯孝賢與李安亦有作品入圍，其中李安有經典華語武俠片《臥虎藏龍》（第19位）與《斷背山》（Brokeback Mountain）（第41位）兩片入圍。而香港導演方面，王家衛亦有兩片《2046》與《花樣年華》（第13位）入圍，其中《2046》更高踞第4位！

日韓電影亦有不少打入「百大」，其中以日本動畫大師宮崎駿2002年執導的代表作《千與千尋》排名最高排第10位，此外，另一日本動畫大師今敏2001年執導的《千年女優》亦榜上有名排第29位。而韓國電影方面，李滄東2007年的《密陽》（第35位）、奉俊昊2003年的《殺人的回憶》（第51位）以及朴贊郁2005年的《親切的金子》（第55位）分別入「百大」。

至於排「2000年代最佳電影」No.1的電影是那一部，賽果令人意想不到，答案就是美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）2001年執導的科幻片《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）。史匹堡為了完成好友已故導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）遺願而拍攝。影片當年上映時雖然全球勁收2.3億美元（約18億港元），但整體影評只屬一般並未為史匹堡帶來任何獎項。