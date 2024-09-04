東方日報C1：劉亞仁涉毒罪成　判囚一年

現年37歲的韓國青龍影帝劉亞仁捲入涉毒案，審判結果昨日出爐，他被判一年有期徒刑及罰款200萬韓圜（約1.2萬港元），裁判官直指他有可能再犯，當庭羈押。星途盡毀的劉亞仁得聞判刑後表示：「令人憂心和擔心，很抱歉。」

劉亞仁被指於2020年9月至2022年3月濫用麻醉劑異丙酚達181次，2021年5月至2022年8月以他人名義獲非法處方逾1,100粒安眠藥，又曾與崔某等4名友人一起吸食大麻，並涉嫌教唆他人吸食大麻和教唆他人毀滅證據等。裁判官指考慮到劉亞仁的犯罪時間、次數、方法和劑量，認為嚴厲的懲罰在所難免，而他利用醫療用藥物管理法的弱點來犯案，犯罪性質惡劣，加上嚴重依賴抗精神科藥物，認為他有可能再犯，故判他入獄。

案件昨午在首爾中央地方法院宣判，劉亞仁現身法院時面露微笑，未有回答記者問題。檢方早前以劉亞仁慣性吸毒為由，向法院求刑4年及罰款1.2萬港元，由於他屬初犯，所以有韓媒估計他可能被判緩刑，不過裁判部昨日判劉亞仁即時入獄1年及罰款1.2萬港元，並要繳付約9,100港元的追徵金，亦需接受80小時的藥物康復教育課程。劉亞仁在宣判後表示：「令那麼多人憂心和擔心，很抱歉。」至於與他一同被起訴的同性密友崔河那就被判監禁8個月，緩刑兩年，並需接受40小時的藥物康復教育課程。

另有性侵案在身

劉亞仁於2004年憑韓劇《玉琳的成長日記》正式以演員身份出道，2010年參演韓劇《成均館緋聞》，與宋仲基及朴有天等合作，更與宋仲基在《KBS演技大賞》贏得最佳情侶獎。他於2015年與黃政民合演韓片《燥底師兄生擒富二代》，在韓國吸引逾1,300萬觀眾入場，他憑該片在《韓國電影評論家協會獎》及《韓國電影演員協會》等頒獎禮獲得最佳演員獎項。同年，他憑電影《思悼》在《青龍電影頒獎禮》首度稱帝，成為最年輕青龍影帝。

2021年，他再憑《收屍人》在《青影電影頒獎禮》、《百想藝術大賞》及《釜日電影獎》等多個頒獎禮贏得最佳男主角獎。劉亞仁與女星宋慧喬是多年好友，他捲入毒案後，有網民提出質疑，指喬妹應協助調查，亦有傳她在劉亞仁捲入醜聞後，曾為他介紹相熟律師和醫生。

由於劉亞仁去年爆出吸毒醜聞，他主演的電影《HI.FIVE》及《勝負》至今仍上映無期。除了吸毒案外，他於7月被一名30多歲的男子指控性侵，上月底首次受查時堅決否認指控，未知最後能否洗脫嫌疑。

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