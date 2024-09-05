魏駿傑前妻愈來愈富貴　慶生歎海膽容貌又再升級

藝人魏駿傑前妻張利華自離婚後愈來愈風光，轉戰保險界大展拳腳，並專攻內地客，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。日前張利華生日，好友兼上司特別為她慶祝，並晒出合照，寫道：「祝好夥伴Natalie生日快樂！身體健康！心想事成！爆人爆數！事業蒸蒸日上💝🎂🎁🎈🎊🌹❤️💕🥰💃🎉」相中所見，兩人在高級餐廳慶祝，大歎海膽、刺身片等等，王玉環又送上大紮鮮花，相當有心！

來自內地的張利華2008年與魏駿傑結婚，婚後育有一女，但2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多采，不但廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，又經常出入名店，更成身名牌。而張利華近年打扮亦十分高貴，外貌更是愈見精緻，蘋果肌相當飽滿，顏值大升級！

至於魏駿傑在離婚後就獨力照顧女兒，更明言「終生不娶」，2021年他曾在節目中談及人生低潮，更自爆有過輕生念頭，自此絕迹幕前。直至去年魏駿傑重新活躍於社交平台，並宣布未來兩三年都會長駐內地發展，更加入直播帶貨行列，成績相當不錯！