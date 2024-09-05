浴缸塞咗 通渠要全裸？

浴缸唔去水，何解通渠時要全裸上陣？莫非怕整濕件衫？抑或另有目的？睇完今次介紹嘅四仔作品，你就會明白呢個舉動係幾咁合情合理。

閨密告急

女友真係要慎防閨密，否則好易被撬牆腳，唔信？由Naughty America製作嘅《My Girlfriend's Busty Friend #34》就有辦你睇。作為片廠嘅人氣系列，新一集繼續搵嚟一班索爆脫星參演，包括Kenzie Love、Bailey Brooke同Heather Honey，劇情講述某日男主角收到女友閨密急Call，聲稱浴缸塞咗要幫拖，而喺維修期間，閨密淨係以浴巾包住自己，忽然間浴巾鬆脫跌落地，男主角望住一副全裸靚偈，又點忍得住唔提槍上陣呢？

熟女色誘

渠工收到浴缸淤塞嘅急Call，上門通渠時，發現熟女客人一絲不掛，難道係一個騙局？想知渠工點樣應對，就唔好錯過Bang Bros Productions出品嘅《Big Tits Round Asses #70》。呢個長做長有嘅四仔系列，喺過去出產過唔少經典作品，今集回歸熟女色誘嘅原點，並搵嚟Casca Akashova、Alexis Fawx、Bailey Brooke同Gabriela Lopez參演。見到呢個爆乳陣容，胸奴冇理由唔捧場，再加埋筋肉渠工爆衫迎戰全裸熟女嘅過程，欲拒還迎得嚟又高潮迭起，實在值得一睇再睇！

一場誤會

女友屋企個浴缸唔多掂，每隔幾日就會塞一塞，通完渠又例必要曳一曳，如此劇情確係行貨得滯，所以由Twistys製作嘅《Treat Yourself #15》，嘗試為大家送上一個出乎你意料嘅結局。影片由Jade Baker、Eliza Ibarra、Jenna Sativa等多位高顏值脫星參演，而且製作勁有心思，分成男女角度嚟拍攝。男友以為女友經常借浴缸堵塞為由，搵佢上門曳曳，但真相係女友經常喺浴缸脫毛先會導致淤塞，但每次見到男友望住自己副偈流晒口水，先勉為其難同佢曳曳咋！