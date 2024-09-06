張家輝新片內地票房稱冠　 自编自導作品入圍海外三影展

「影帝」張家輝主演的電影《重生》在內地票房報捷，新片9月4日以超過560萬人民幣的成績，首次登上內地單日票房冠軍寶座，成功撼低多部同期中西猛片，包括荷里活大片《異形：羅穆盧斯》，令電影上映第20天首獲單日票房冠軍，少有逆襲成功。

家輝在片中角色本身擁有幸福家庭，為了復仇演變成亡命之徒，戲中再次展現影帝級演技，角色搶鏡，形象多變，當中演毒梟狂妄私生子，一頭金髮配搭血疤的造型，更被網民大讚。家輝說：「當然好興奮，今次係第二次與馬浴柯導演合作，默契度比上一次更高，合作得相當愉快。今次能夠喺咁冷嘅票房氣氛下得到咁嘅成績，簡直可以話係殺出條血路！感謝台前幕後付出嘅努力。」

此外，家輝自编自導的電影《贖夢》再傳來好消息，連環入圍三個歐洲影展，包括德國奇幻電影節（Fantasy Filmfest），英國曼徹斯特Grimmfest電影節（Grimmfest），及巴黎詭奇電影節（L'Étrange Festival）競賽單元，家輝興奮表示：「我一直都希望喺我嘅工作上可以作出多變，無論題材、角色及造型，都希望從中可以搵到創作嘅新鮮感，而《重生》中扮演一個為復仇嘅亡命之徒及《贖夢》嘅精神病患者，兩個角色都能夠滿足到我演戲嘅欲望！當然，欲望係無止境，我仍深切希望將來可以遇上更多挑戰，遇上更多好夥伴，共同喺電影路上追逐。」電影受到海外影展關注但反而令家輝增加壓力：「獲得咁多海外影展賞識，反而令我增添壓力，惟恐老外喜歡，但華人地區卻水土不服！哈哈！但壓力又往往係自我推動嘅能源！高興吧、隨緣吧！」