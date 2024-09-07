正式回流返港　鄭希怡出新歌唱自己

昨日（6日）是藝人鄭希怡（Yumiko）的生日，她趁生日在社交平台宣布推出新歌《Lady King》，並上載了一輯型得來又性感的靚相，相中她身穿大露背裝及戴上墨鏡，白滑玉背成焦點。

另外，Yumiko近日接受電台訪問大談近況，並為新歌宣傳，原名「鄭列瓊」的Yumiko表示：「首歌係講我自己『瓊姐』，因為我細個喺慈雲山讀書，所以有個名叫『慈雲山瓊姐』，今次亦都首次挑戰唱rap，用咗廣東話、國語同上海話擺喺入面，3個語言都代表我成長嘅一部分。」

Yumiko透露疫情期間與老公梁學儲（Andy）及女兒「梁浸浸」舉家移居上海，至最近正式回流返港，她稱：「我哋喺上海住咗3年，因為疫情期間咁啱喺內地拍綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，之後有其他工作同拍戲，返香港又要隔離，我父母一直住喺上海，佢哋就話不如留喺上海，我同老公傾咗之後，佢就帶埋阿女過嚟，一家人一定要一齊。」

梁浸浸今年9歲，近日已正式開學，問到囡囡返港讀書是否要重新適應？Yumiko謂：「佢喺上海讀書可以揀繁體定簡體字，我幫佢揀繁體字，所以返咗香港讀書唔使咁辛苦。」她坦言十分享受做媽媽及照顧女兒，同時希望陪伴女兒經歷不同階段，問到女兒是否像其他少女般貪靚？她笑言：「佢好唔鍾意扮靚，買裙畀佢都唔著，寧願著T恤短褲，佢對靚未有概念，不過佢好獨立，好有自己諗法，幾似我同老公。」

此外，Yumiko自爆當初和老公並沒想過結婚，卻在2012年接受Andy求婚：「嗰年我哋去咗泰國，我企喺泳池邊影相，向後跌咗落後面嘅樹林，我喺3樓跌落兩嚿大石中間，康復期間仲戴住頸箍，行路又唔方便，喺我最醜樣時，佢就同我求婚，當刻我覺得呢個男人唔錯，其實我有咩事或傷殘佢可以走，但佢選擇婚姻，咁既然佢願意試，我都願意試。」