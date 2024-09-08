KISS OF LIFE雨中落力演出　CL唱爆西九全場興奮

韓流拼盤音樂騷《Star Nest Music Festival》昨日（7日）起一連兩晚在西九竹翠公園舉行，首日演出的藝人包括韓國舞蹈競賽節目《Street Woman Fighter 2》獲勝的舞蹈團體BEBE、新進女團Kiss Of Life、新人男團NCT WISH及傳奇女團2NE1的隊長CL，而台灣男歌手ØZI（陳奕凡）亦有參與演出。

BEBE打頭陣演繹《Imagination》及《MANIAC》等的舞蹈，炒熱現場氣氛，她們用中文跟大家打招呼，談到來港後的趣事，她們指成員們到達酒店房間後，成員素元一度因為洗手間的門和牆壁的顏色太相似而找不到洗手間，要在聊天群組求助，相當爆笑。她們又演繹參賽時曾掀起熱潮的《Smoke》舞步，令粉絲High爆。

人氣持續上升的新進女團KISS OF LIFE以性感牛仔造型現身，大晒小蠻腰和美腿，她們演唱出道歌《Shhh》，之後便用英文跟粉絲打招呼，雖然下起大雨，但4女仍在雨中落力演出，又走近台邊跟樂迷派心，她們表示：「大家給我們大聲的尖叫聲吧！今次是我們第一次全團來香港，真的很興奮，多謝大家！」

同樣是首度訪港的新人男團NCT WISH出場後唱出《NASA》，之後他們便用普通話作自我介紹，又大讚香港粉絲十分熱情，並叫大家在雨中要注意安全，隊長是溫又不忘宣傳他們即將推出的新碟：「我們就快回歸，請大家多多喜歡我們的新歌。」咲哉就表示會再來港跟大家見面，更用普通話講「我想你」冧粉絲。

而CL就壓軸登場，一連唱出《I AM THE BEST》、《SPICY》、《HWA》及《THE BADDEST FEMALE》等多首Hit歌，雖然雨勢開始頗大，但無礙觀眾高呼狂叫，CL亦好識帶動現場氣氛，叫觀眾舉手一齊唱，她最後用英文表示：「多謝大家今天的到來，和我一起創造美好的回憶，希望可以快些跟大家再見面！」