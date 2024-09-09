4名「港女」勇闖《魔戒》末日火山　胡美貽感動到喊

無綫全新野外體驗真人騷《港女野人奇異記》，逢周一、二及周四、五晚上8點半TVB Plus（82台）播映。4位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。

在今晚（9日）起一連兩晚，4名港女野人將踏足新西蘭Mt. Ngauruhoe登山路徑，即電影《魔戒》（The Lord of the Rings）中的末日火山（Mount Doom）。路程約為20km，需6至8小時完成，達到5星中的4星難度。臨出發前一晚，她們專誠透過視像通訊，向上一輯《港女野人》亦有參與拍攝的香港山野達人曾令達（達達Sir）求教，達達Sir提醒各人該路徑是上山容易落山難︰「小心碎石路最好帶手套同搽防曬。」又提醒因為高度落差大，一日內會經歷4季溫差，要特別做好保暖準備。

雖然難度達4星，但亦難不到4名港女野人，不過當中一段路段靠在懸崖邊，她們亦要特別小心，甚至不敢往下望。當到達其中一個Check point Emerald Lake時，Nicole被眼前美景感動到眼濕濕，Honey亦有感而發說︰「睇過套電影幾次，每次睇都瞓着覺，但今日嚟到發覺如果鍾意套電影嘅人一定要嚟，因為個景好神聖，有一齊去探險、堅持嘅感覺。」在落山亦時發生了小插曲，Jessica的行山杖經不起考驗折斷，最後她們花了接近12小時，趕在天黑前完成行程。