林峯又拖又攬壯膽　佘詩曼唱歌驚到震想臨陣縮沙

視后佘詩曼（阿佘）日前榮獲亞洲視后獎項，前晚即到澳門為「兄弟」林峯的演唱會擔任嘉賓，平時大家見「Man姐」定過枱油，不過甚少於演唱會中唱歌的阿佘今次真的緊張，上台前於台底「騰」到腳震，還一度想「縮沙」，表情搞笑，被網民大讚十分可愛。

今次林峯演唱會首場請來好兄弟吳卓羲做嘉賓，第2場則請來《使徒行者》女朋友「釘姐」來助陣演出，2人先手拖手唱出林峯的歌曲《愛在記憶中找你》，之後阿佘更獨唱了《唯獨你是不可取替》，不過阿佘出場前，於台底表現緊張，不時唞大氣，其經理人PO片於社交網，臨上台前一刻，她更緊張得想調頭走，更謂：「都係返番去演戲算嘞！」雖然起初阿佘可謂震住唱，但唱了一會便漸入狀態，唱時林峯又拖又攬，幫阿佘「壯膽」，之後林峯謂：「阿佘今次真係好認真，我個幾月前邀請佢，佢就準備到依家，可能陣間會跳番part舞。」阿佘即謂：「多謝你咁博呀！」林峯即謂：「阿佘唱歌好好聽，我想之後真係有機會同佢有首合唱歌。」

阿佘與林峯合唱完後即時飲水，又謂：「嘩！真係未試過驚到咁震㗎！」跟住連「唉」了幾聲！台上觀眾更報以喝采聲支持，阿佘又謂：「點解今日我會企喺度呢！突然間有一日佢話不如你做我演唱會嘉賓啦！我話：『吓！唔係嘛！我唔得㗎喎！』佢話：『得㗎！唱一隻啫嘛！』跟住我都hea咗佢啦！有日我哋食飯，冇諗過佢會出現，突然間有人話今日阿峯出嚟，我話：『死嘞！佢實會YO我，今次避唔到啦！』跟住佢一嚟到話：『喂！點呀！』，我話『咩呀？』，佢話：『表演嘉賓呀！』我話：『OK啦！OK啦！《愛在記憶中找你》嘛！』佢話：『唔係呀！想你唱多一隻呀！』真係唔掂喎！要幾耐呀！佢話愈耐愈好，冇辦法啦！所以今日我就喺度嘞！我係好驚嘅，但經過我啲姊妹同兄弟鼓勵吓！嚟啦！」而好姊妹梁靖琪、周家蔚及姚樂怡都於台下為她打氣。

阿佘接受東網獨家訪問，她笑言：「我真係超級超級緊張囉！真係好驚呀！但係因為林峯，係兄弟一定要撐場啦！」果然係義氣子女。說到她於台上不時整理耳機，她謂：「因為個Ear Mon戴得唔好，我冇經驗嘛！所以唔係好準確聽到啲音，係有少少失誤，令到我好緊張，因為solo唱歌要聽得好清楚好清楚，但自己又驚聽得唔清楚，所以好緊張囉！」