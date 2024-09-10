iPhone 16 Pro影相掣媲美單反？

iPhone 16系列正式亮相，最受注目當然是Pro機型，邊框歷來最幼，Pro和Pro Max分別內置6.3吋和6.9吋超級Retina XDR屏幕，並採用新一代陶瓷晶體護面物料，防濺、耐水兼防塵。全線採用5級鈦金屬打造，經過精密噴砂處理，備有黑、白、原色及全新沙漠色。全新的還有A18 Pro晶片，較上代快15%，光追快2倍，配合100%再生鋁金屬的底層散熱架構，持續效能提升20%之多！

新機右側加入全新相機控制按鍵，表層是順滑的藍寶石玻璃，按一下啟動相機app，再按影相或錄影，滑一滑可調校景深、焦距及切換鏡頭，輕按一下則自動鎖定焦點及曝光，帶來媲美單反相機快門的手感及操作。相機方面，配備4,800萬像素Fusion主鏡、4,800萬像素超廣角和1,200萬像素5倍長焦鏡頭，支援4K@120 Dolby Vision拍攝，還配備四個錄音室級數咪高風，錄音質素更高。

同場加映：未來感新機

玩金屬感的手機，同期仲有Nothing Phone (2a) Plus，不但提供金屬灰和黑色，更沿用家族線圈設計機背，外形相當Cyber！內置6.7吋AMOLED屏幕，屏佔比高達91.65%，並支援120Hz更新率及1,300nits峰值亮度。此機的主鏡、廣角及前置鏡頭同達5,000萬像素，對應4K@30fps高清錄影、Motion Capture快拍、夜間模式及人像優化。其他規格包括Dimensity 7350 Pro 5G處理器、12GB RAM、256GB ROM及50W快充5,000mAh電池。