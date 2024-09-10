金宇彬為新片增肥17磅！丁海寅難忘安普賢雨中捱打受苦

韓星劉亞仁與黃政民主演的韓片《燥底師兄生擒富二代》的續集《躁底師兄2 行刑師》由黃政民夥拍丁海寅合演，將於9月13日在韓國開畫，電影亦將於9月26日在香港上映。

兩位主演昨日（9日）與導演柳承完在韓國出席傳媒首映禮，《躁2》講述飾演資深執法人員的黃政民與新加入的丁海寅帶領暴力犯罪調查組開始追捕轟動世界的連環殺人犯，片中有不少高難度動作場面，問到拍攝時可有遇到困難，黃政民表示：「因為天氣嚴寒，我們都希望在溫暖的地方拍動作戲，但卻總是在南山或屋頂等戶外地方拍攝。」

談到客串演出的安普賢，黃政民笑言：「普賢要一直淋雨捱打，而我就可以在溫暖的地方，所以我跟他開玩笑了。」丁海寅亦表示：「我也想起要來幫忙一會兒卻受了很多苦的安普賢，他明明看起來很痛，卻堅持說『沒關你』讓大家安心。」

另一邊廂，男星金宇彬與金成均今日（10日）出席Netflix電影《黑帶出勤中》的發布會，金宇彬在戲中飾演監視電子腳銬佩戴對象並預防犯罪發生的「武道事務官」，他坦言之前並不知道有「武道事務官」這個職業：「跟他們見面才知道他們正在做很困難和厲害的工作，我是抱着感恩的心去拍攝。」他又指今次為了角色特別增肥17磅：「這是喜歡做運動，視追逐趣味為幸福的角色，身形並不是像雕塑一樣，身體有點肉，臉也有點腫，所以我故意不去水腫就去拍攝。」