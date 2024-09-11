《愛．回家》劇組放大假　鄺潔楹飛蘇梅島歎番夠本

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》播了2300多集，由於之前奧運期間劇組製作足夠存貨，故劇中藝員拍了7年終於可休息，於今個星期尾再度開工之前，滕麗名、鄺潔楹、吳偉豪及張景淳都分別去了泰國及日本享受假期，輕鬆一下。

當中，鄺潔楹（Judy）現正身在泰國蘇梅島，她接受東網獨家訪問時，坦言拍完劇給自己好好獎勵一下，Judy於社交網PO了一張身穿白色吊帶小背心的美照，於藍天、白雲襯托下，絕對是靚人靚景。被網民大讚省鏡的Judy謂：「呢度日日天氣都好好，我都有玩吓啲水上運動、做Spa咁，成個Trip都好Relax。」Judy透露暫時未接劇，但10月將會飛日本做晚宴司儀，前後更有時間去shopping，當做第二個旅程，不過熱愛工作的她坦言：「都希望可以快啲有劇開，如果唔係唞太耐個人會變懶。」

而向來喜歡滑雪的滕麗名今次則到泰國打golf，問到是否很熱時，阿滕謂：「咁又放心喎！泰國熱唔過香港，而且嗰邊啲日本嘢係好好食，通常去泰國我都會自駕遊，想去邊就去邊，好方便。」而「朱凌凌」吳偉豪及「龔燁」張景淳都分別去了日本的九州及東京，之前吳偉豪PO豪飲啤酒相被指「佬味」濃，昨日他即PO了一張食雪糕的相片，表情搞笑又趣怪，他謂：「拍完《武林》終於可以休息吓，所以趁呢段時間去旅行，我去咗九州，今次係我第一次去日本，我都幾鍾意，有機會一定再嚟。但係如果有得揀，我希望Keep住有工開。」而「獨遊」的張景淳自稱為「孤獨美食家」，昨日他PO吃雞肉刺身的照片，更指是第二次吃。