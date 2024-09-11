林鈺洧被爆與馬清揚父女戀首露面　唔認上對方屋企呻嚇怕異性

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）早前被爆與錢慧儀前夫馬清揚發展「父女戀」，Denice的名貴跑車被發現在對方山頂豪宅出現，更被指不時陪馬清揚到蘭桂坊消遣撐枱腳食飯。馬清揚受訪時亦「開綠燈」大讚林鈺洧純品，又強調自己單身，來往屬於正常。

事件6月發生至今在一直「潛水」的Denice，今日（11日）為港姐決賽表演採排時作出回應，她指沒有「潛水」，因近期忙拍《愛．回家》與節目，一直專注工作，未有機會澄清，一邊回應面都紅晒的她否認拍拖，指大家有太大誤會。

對於被指進注馬清提山頂豪宅，她強調沒有到過對方屋企，與對方食飯撐枱腳，她解釋與對方是當選港姐後在慈善活動認識，只是朋友食飯。問到是否經常見面？她則說：「又唔係，當係普通朋友，同好多朋友都會單獨食飯。（馬清揚追你？）我唔覺囉。（佢話同你正常來往叫大家畀空間？）我諗佢意思係畀空間我努力做嘢。」

馬清揚與仍前錢慧儀的離婚手續仍未完結，對於捲入其中，Denice指認識朋友時不會先上網起底，到新聞出街後才家網上發現他有不少故事。對於被指介入對方婚姻可會覺得委屈？她說：「唔覺得委屈，自己埋頭苦幹繼續做嘢，唔會介入人哋私事，亦都唔關我事，我淨係鍾意做嘢，好珍惜公司畀我嘅機會。（有冇機會同馬清揚拍拖？）依家真係唔會諗呢樣嘢，好珍惜拍《愛．回家》、綜藝、唔使開廠就喺健身室做運動，啲異情性朋友都怕咗我，驚畀人話同佢拍拖，我依家冇朋友。（接受到同年紀大咁多嘅男士拍拖？）我係冇諗過依家係工作狂，不停做嘢。」

她又指新聞出街后與馬清揚有聯絡過，但就沒有再見面，直言擔心公司誤會影響工作。對於橫清界線回應，她則說：「我對任何人都好撇脫，威脅到我份工就冇嘢講。」又自言只要有工作，就一直不會拍拖。