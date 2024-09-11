《中年好聲音》連環爆是非　顏志桓無奈形象受損：控制唔到

《中年好聲音》李佳、顏志恒和李泇霖，以及歌手文佩玲和莫鎮賢今日（11日）以評判身份現身歌唱比賽比。

作為今次比賽的主辦人李泇霖表示15年來一直都有舉辦大大小小的歌唱比賽，其中曾比特和鍾柔美在參加大型歌唱比賽前，都有參與過自己創辦的比賽，而李佳和顏志恒亦同樣是其中一屆的參賽者，李佳曾奪得全場總冠軍，而顏志恒則是六強。李佳和顏志恒今次以評判身份回到比賽，都大感神奇，顏志恒更透露當年是太太偷偷幫自己報名，而自己亦在比賽中認識到很多朋友。李佳則指當年參加比賽的時候是剛到香港不久，加上她喜歡唱歌，於是在朋友的慫恿下決定參加唱歌比賽。

提到近日一班《中年好聲音》學員是非多多，顏志恒就表示大家應專注在自己的正職上，做好自己的本分和工作，待好自己的家庭就是最好。顏志恒和李佳又言與爆出偷食緋聞的兩位「中2」生鄭梓浩和孫美賢合作不多，甚少交流。問到近日不斷爆出《中年好聲音》一班學員的負面新聞，會否擔心形象受損？顏志恒就表示最重要做好自己：「因為我覺得有冇影響形象呢啲好被動，我哋知道我哋一班中1生嘅感情好好，亦都好專注係做緊嘅嘢上面，咁就夠啦，其他嘢我控制唔到。」又言太太對自己是絕對信任，好感激太太在家中的付出，所以自己根本離不開太太，另外顏志恒稱一向都有和異性保持距離。而李佳則表示老公不識中文，所以不受影響。