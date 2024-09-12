VMA︱Taylor Swift掃7獎成大贏家　Lisa再奪最佳韓曲

樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）剛於紐約舉行，以12個提名領先的美國天后Taylor Swift掃走包括「年度歌手」與「年度音樂錄影帶」共7獎成為大贏家，個人獎項累積至30個，打破美國天后Beyonce 26個獎的最高紀錄。Taylor亦成為首個奪得5次「年度音樂錄影帶」的歌手。

擔任主持的美國饒舌女歌手Megan Thee Stallion與美國饒舌天王Eminem各贏2獎，排在Taylor之後。BLACKPINK成員Lisa以個人身份憑《Rockstar》奪得「最佳韓國流行歌曲」，是她第2次奪此殊榮；韓國男團SEVENTEEN則擊敗美國老前輩*NSYNC、英國樂隊Coldplay、同鄉女團NewJeans、同鄉男團NCT DREAM與TOMORROW X TOGETHER等奪得「最佳組合」。

【VMA得獎名單】

年度歌手：Taylor Swift

年度歌曲：Sabrina Carpenter《Espresso》

年度音樂錄影帶：Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

夏季歌曲：Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

最佳新人歌手：Chappell Roan

VMA最經典表演：Katy Perry《Roar》

年度表演：LE SSERAFIM《Easy》

最佳組合：SEVENTEEN

最佳合作：Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

最佳流行歌手：Taylor Swift

最佳Hip-Hop歌手：Eminem《Houdini》

最佳R&B歌手：SZA《Snooze》

最佳另類歌手：Benson Boone《Beautiful Things》

最佳搖滾歌手：Lenny Kravitz《Human》

最佳拉丁歌手：Anitta《Mil Veces》

最佳韓國流行歌手：Lisa《Rockstar》

最佳Afrobeats歌手：Tyla《Water》

推廣慈善音樂錄影帶：Billie Eilish《What Was I Made For?》

最佳熱播音樂錄影帶：Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba《Mamushi》

最佳導演：Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

最佳攝影：Ariana Grande《We Can't Be Friends (Wait for Your Love)》

最佳特效：Eminem《Houdini》

最佳編舞：Dua Lipa《Houdini》

最佳美術指導：Megan Thee Stallion《BOA》

最佳剪接：Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》