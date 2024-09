VMA︱Taylor Swift掃7獎成大贏家　Lisa再奪最佳韓曲

樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》(VMA)剛於紐約舉行,以12個提名領先的美國天后Taylor Swift掃走包括「年度歌手」與「年度音樂錄影帶」共7獎成為大贏家,個人獎項累積至30個,打破美國天后Beyonce 26個獎的最高紀錄。Taylor亦成為首個奪得5次「年度音樂錄影帶」的歌手。

擔任主持的美國饒舌女歌手Megan Thee Stallion與美國饒舌天王Eminem各贏2獎,排在Taylor之後。BLACKPINK成員Lisa以個人身份憑《Rockstar》奪得「最佳韓國流行歌曲」,是她第2次奪此殊榮;韓國男團SEVENTEEN則擊敗美國老前輩*NSYNC、英國樂隊Coldplay、同鄉女團NewJeans、同鄉男團NCT DREAM與TOMORROW X TOGETHER等奪得「最佳組合」。

【VMA得獎名單】

年度歌手:Taylor Swift

年度歌曲:Sabrina Carpenter《Espresso》

年度音樂錄影帶:Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

夏季歌曲:Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

最佳新人歌手:Chappell Roan

VMA最經典表演:Katy Perry《Roar》

年度表演:LE SSERAFIM《Easy》

最佳組合:SEVENTEEN

最佳合作:Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

最佳流行歌手:Taylor Swift

最佳Hip-Hop歌手:Eminem《Houdini》

最佳R&B歌手:SZA《Snooze》

最佳另類歌手:Benson Boone《Beautiful Things》

最佳搖滾歌手:Lenny Kravitz《Human》

最佳拉丁歌手:Anitta《Mil Veces》

最佳韓國流行歌手:Lisa《Rockstar》

最佳Afrobeats歌手:Tyla《Water》

推廣慈善音樂錄影帶:Billie Eilish《What Was I Made For?》

最佳熱播音樂錄影帶:Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba《Mamushi》

最佳導演:Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》

最佳攝影:Ariana Grande《We Can't Be Friends (Wait for Your Love)》

最佳特效:Eminem《Houdini》

最佳編舞:Dua Lipa《Houdini》

最佳美術指導:Megan Thee Stallion《BOA》

最佳剪接:Taylor Swift feat. Post Malone《Fortnight》