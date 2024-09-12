張曦雯「裸」膽獻第一次　龔嘉欣「神交」冇蝕底

陳豪與龔嘉欣在新劇《企業強人》飾演一對，但甜蜜場面只能「神交」；相反譚俊彥與張曦雯的「全祼」激情戲，意識則相當大膽，先贏一仗！

「視帝」陳豪與譚俊彥，今日（12日）偕龔嘉欣、張曦雯（Kelly）、姜大衞等在將軍澳宣傳無綫新劇《企業強人》，陳豪飾演物流企業CEO，與龔嘉欣一對，雖然有溫馨場面，但透露只是「神交」，沒有接觸，相反譚俊彥與張曦雯有「全祼」激情戲。嘉欣被問到可會覺得「蝕咗」？她面紅耳熱說：「留番下一次續集，我哋嘅感情係要大家去細味。」

新劇講述商場上爾虞我詐的商戰、併購、上市等，陳豪自嘲與劇中相比，自己的生意只是「Small potato」，但相關經驗對演出有一定幫助。笑問今次經驗是否為其咖啡王國上市做準備？他笑說：「係呀！講得嚟差唔多，承你貴言。」

墊箱高攀陳豪

嘉欣劇中由速遞小妹做到企業高層，有5個造型之多，由於身高與陳豪有距離，她本以為劇組會安排增高鞋，怎料是平底鞋，故拍攝時要用木箱墊高，更爆有次失足陳豪「見死不救」，陳豪即笑言好似平日教女一樣：「我幫你咪唔識自己企番起身囉！哈哈！」

至於譚俊彥與Kelly有親熱戲，意識上「全裸」，但實質齊齊穿了肉色打底，首次拍激情戲的Kelly說：「雖然電視尺度，但都有啲尷尬，有露背鏡頭。」譚俊彥則指該幕拍得相當唯美，埋位前大家溝通好，相當順利：「望落好似冇着咁，實際上打晒底。」Kelly表示很享受今次的「大女人」好勝角色，為了贏前夫陳豪一次，不惜花盡心計。