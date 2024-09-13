舌尖上快感　舔得過癮

點解男人見到條脷識轉彎嘅女人會咁興奮？只因呢種舌尖上嘅快感，只有試過嘅男人至明白箇中有幾過癮！而今日為大家介紹嘅3部四仔作品，相信會畀到你同感！

苦練技巧

男人去滾只求過癮，例如好口舌之欲嘅話，自然想搵口技精湛嘅囡囡，難怪發生喺Dirty Cinema製作嘅《Passions Only》，當中一班夜場囡囡便憑住口碑一流嘅舌技，晚晚客似雲來！由4位新進脫星演出，咪以為佢哋冇料到，其實個個都口技了得，故事講女主角初到夜店工作，發現眾姊妹憑住出色口技而深受客人歡迎，於是佢決定苦練舌功，憑住千變萬化嘅舌頭運轉技術而成為舌后。

上位秘訣

喺職場生存固然難，想上位仲難，當中有人以色慾手段嚟上位，想知佢哋點施展美人計？DORCEL出品嘅《Girls at Work Stories #2》便拍畀你睇！四仔名導Frank Major執導，今次搵嚟Angelica Heart、Barbie Brill等口技精湛脫星參演，劇情更勝上集，跨國企業公司嚟咗班新秘書，並接受只用咗兩年便成為高層嘅傳奇秘書Angelica Heart培訓，卻估唔到佢跟一眾新入職女秘書講：「想上位，就要練好條脷！」就係咁，佢哋經常喺辦公室搵男同事鍛煉喇！

蠱惑技師

戴眼鏡？好出奇呀！奇就奇在發生喺Alex Romero推出嘅《She Does Everything with Glasses》，當中嘅四眼妹視力正常，亦唔係為造型而戴眼鏡，卻係喺曳曳時有妙用！由多位癡女脫星演出，故事發生喺一間按摩院入面，經常違規偷偷跟男客人提供口愛服務嘅女技師，不但艷名遠播，更憑條脷識轉彎嘅口技及顏面發射而令客人慕名而至，不過因經常誤中眼睛，戴埋眼鏡上陣就點玩都得啦！

碟評

舌技演出向來係四仔嘅指定兼人氣項目，加埋精彩劇情後觀賞性更高，好似《Passions Only》及《Girls at Work Stories #2》正係好例子，尤其後者嘅劇情更係令人回味。不過如果想有汁液橫飛嘅官能享受，相信《She Does Everything with Glasses》會滿足到你。