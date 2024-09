舌尖上快感　舔得過癮

點解男人見到條脷識轉彎嘅女人會咁興奮?只因呢種舌尖上嘅快感,只有試過嘅男人至明白箇中有幾過癮!而今日為大家介紹嘅3部四仔作品,相信會畀到你同感!

苦練技巧

男人去滾只求過癮,例如好口舌之欲嘅話,自然想搵口技精湛嘅囡囡,難怪發生喺Dirty Cinema製作嘅《Passions Only》,當中一班夜場囡囡便憑住口碑一流嘅舌技,晚晚客似雲來!由4位新進脫星演出,咪以為佢哋冇料到,其實個個都口技了得,故事講女主角初到夜店工作,發現眾姊妹憑住出色口技而深受客人歡迎,於是佢決定苦練舌功,憑住千變萬化嘅舌頭運轉技術而成為舌后。

上位秘訣

喺職場生存固然難,想上位仲難,當中有人以色慾手段嚟上位,想知佢哋點施展美人計?DORCEL出品嘅《Girls at Work Stories #2》便拍畀你睇!四仔名導Frank Major執導,今次搵嚟Angelica Heart、Barbie Brill等口技精湛脫星參演,劇情更勝上集,跨國企業公司嚟咗班新秘書,並接受只用咗兩年便成為高層嘅傳奇秘書Angelica Heart培訓,卻估唔到佢跟一眾新入職女秘書講:「想上位,就要練好條脷!」就係咁,佢哋經常喺辦公室搵男同事鍛煉喇!

蠱惑技師

戴眼鏡?好出奇呀!奇就奇在發生喺Alex Romero推出嘅《She Does Everything with Glasses》,當中嘅四眼妹視力正常,亦唔係為造型而戴眼鏡,卻係喺曳曳時有妙用!由多位癡女脫星演出,故事發生喺一間按摩院入面,經常違規偷偷跟男客人提供口愛服務嘅女技師,不但艷名遠播,更憑條脷識轉彎嘅口技及顏面發射而令客人慕名而至,不過因經常誤中眼睛,戴埋眼鏡上陣就點玩都得啦!

碟評

舌技演出向來係四仔嘅指定兼人氣項目,加埋精彩劇情後觀賞性更高,好似《Passions Only》及《Girls at Work Stories #2》正係好例子,尤其後者嘅劇情更係令人回味。不過如果想有汁液橫飛嘅官能享受,相信《She Does Everything with Glasses》會滿足到你。