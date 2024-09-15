林峯宣布明年5月開紅館騷　大爆「城寨四少」變「城寨殘兵」

藝人林峯近日再以歌手姿態重踏舞台，並打破自己開騷紀錄，在澳門舉行5場演唱會。打頭陣的嘉賓是吳卓羲，第二場更有三料視后佘詩曼，令大家喜出望外，然而，第三場及第四場卻跌WATT，變成組合農夫及電影《九龍城寨之圍城》的好兄弟胡子彤，不少觀眾大感失望。不過，林峯在昨晚第四場帶來喜訊，自爆明年五月於紅館舉行個唱：「好喇，我依家正式宣布，出年五月紅館見！」透露已落實明年五月紅館檔期，觀眾心情猶如坐過山車，全場立即瘋狂尖叫。對於每場均有歌迷要求他除衫，林峯則謂距離下次紅館演唱會尚有多月，笑言：「仲有半年時間畀我操，到時先至叫我除衫都未遲！死喇！自己畀個氹自己踩。」

另外，林峯特別選唱卡通片《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》跟胡子彤合唱，林峯回應網民把當中一句歌詞「路仍必須走」改成「露營必須酒」。唱畢後，兩人齊齊戴上《九》片中的糖果眼罩，林峯說：「喺九龍城寨你送咗個聖誕老人面具畀我，我依家送個糖果眼罩畀你。」胡子彤最近為新片到馬來西亞開工，煞科後即刻趕抵澳門現身演唱會，相當有心，阿峯透露「城寨四少」有個通訊群組名叫「城寨殘兵」！胡子彤向來是唱得之人，林峯忽然爆料，預告子彤將會加入樂壇，接着子彤即繼續大展歌喉，獨唱《風的形狀》，而子彤的家人亦在台下捧場。而當晚周秀娜也是座上客，趁完場更到後台跟主角合照，周秀娜形容林峯跳舞好「騷」，大讚他舞台上勁歌熱舞充滿魅力。

至於農夫原來跟林峯有段淵源，農夫多年前出席逾萬人頒獎禮，在後台已聽到全場人不停大叫「農夫」，當出場才知表錯情，台下全是「林峯」燈牌，兩者發音相似就此結下不解緣，林峯還揚言以後開騷都會請農夫到場見證，果然說到做到。