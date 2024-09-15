《天蠶變》徐少強食道癌北京離世　愛女徐頴堃痛別：I Love You！

麗的電視武俠劇《天蠶變》一劇飾演「雲飛揚」而聲名大噪的徐少強，今日驚傳出於本月一日於北京因食道癌離世，享年73歲，東網就此事致電資深電影人田啟文求證，他表示：「係呀，但我揸緊車，唔方便講。」女兒徐頴堃在社交網出PO以張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》：「I Love You！」徐頴堃接受東網訪問表示：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事🙏🏻」兒子徐偉棟剛回覆東網：「多謝關心，同家人處理當中。」

徐少強兒子徐偉棟近月埋首於馬來西亞拍攝劇集《無懼》，據悉開工期間他未有因家事而異樣，全程投入拍攝，相當專業。而亞視年代曾與徐少強合作拍劇的姜皓文，聞訊後連聲表示可惜，且謂：「嗰時合作過好多次，佢份人好開心又好開朗，同我哋成班周圍去玩同飲飲食食，我哋又尊稱佢為『師傅』，會永遠懷念呢位徐大俠！」

徐少強在香港出世，1972年考入邵氏電影公司第三期訓練班當演員。出道初期是龍虎武師。1970年代流行武俠片，他在電影經常以大俠形象出現。1976年參演麗的電視《七俠五義》中「展昭」一角後獲電視台賞識，對方有意羅致他由部頭合約轉為基本合約演員，但未能成事。他翌年客串演出麗的電視（亞洲電視前身）連續劇《大丈夫》受到矚目，遂以邵氏借將身份為麗的電視拍攝作品。

自從加入麗的電視以來，徐也是以飾演大俠居多，計有《三少爺的劍》、《天蠶變》等等。其中在1979年麗的電視武俠劇《天蠶變》一劇飾演「雲飛揚」使徐少強聲名大噪，名氣還遍及台灣。該劇集亦令當時在收視方面處於劣勢的麗的電視一度擊敗無綫電視，令對方腰斬同期黃金時段節目。但期間《天蠶變》卻中途換角，主因麗的電視方面因劇集受歡迎臨時要求徐少強再演三十集，時間上和徐少強本身之電影片約有衝突，因而在拍攝《天蠶變》之後期，徐少強一度受所屬的「繽繽電影」公司慫恿跟電視台鬧不和，其人亦於1980年被麗的電視解約，成為自由演員。徐少強當時曾被麗的電視發出律師信索償35萬。及後改為索賠約60萬。儘管如此，他於1980年再次效力麗的電視，後來仍不時演出亞視劇集。而雙方最後在1982年進行庭外和解。

他至今已參演逾百部影視作品，早期是以飾演大俠為主，後期則改為飾演反派。比較突出的角色乃1992年周星馳電影《武狀元蘇乞兒》飾演大反派「趙無極」。1993年，亞洲電視重拍《天蠶變》，他在此劇再次飾演「雲飛揚」一角。隨着1990年代末港產片市道不景，亞洲電視又因虧損連年而減少劇集製作，徐少強往後甚少在香港演出，多在中國大陸拍劇，並定居北京。