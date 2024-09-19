三上悠亞胸襲香港不慎露缽仔糕　晒廣東話冧粉絲

前AV天后三上悠亞今日（19日）現身銅鑼灣某商場，出席內衣品牌活動，吸引大批粉絲逼爆門外，場面墟冚。穿上粉紅色低胸裙的她，甫出場即引起粉絲尖叫，她表示預備了親筆簽名海報送給粉絲，又以廣東話「我愛你哋」冧粉絲，相當識做。不過活動期間發生小插曲，問答環節期間，有工人員突然走出來替三上整理胸口，原來是低胸裙似乎不合身，不時向下「跣」，令內裏肉色「缽仔糕」走了出來，之後訪問期間亦見她不時以手拉高胸口。

她表示希望透過今次合作跟亞洲女士分享揀選內衣心得，又表示為品牌拍攝內衣廣告前，特意提早兩星期作皮膚護理。於問答環節期間，她透露平日不用工作時，會穿上舒適服在家中跟3隻狗狗玩，及浸浴放鬆自己享受Me time 。至於今次來港則希望能有機會品嘗菠蘿包、飲茶吃點心及到主題樂園玩。

她受訪時表示曾來港3、4次，每次來到見到粉絲的熱情都令她很高興，又透露昨晚到火鍋店吃火煱時，有男侍應表示有追蹤她的社交網站，令她感到很驚喜。她表示今次留港3日，不過行程排得比較緊湊，未必有時間到處遊覽。提到見她要不時以手拉胸口，問到是否近來努力修身變瘦了？她指自己會吃很多東西，磅數時上時落，不過為了身形管理亦會忍口，每天只批准自己吃一種自己喜愛的食品，透露近來最喜愛吃拉麵，但笑指難得來到似乎要破戒了，因已打算明天吃小籠包。

談到挑選內衣心得？她表示向來喜愛設計特別及有特色的內衣，家中亦收藏了超過50套不同內衣。問到有否打算再拍寫真？她表示暫時未有計劃，近來主要專注自家時裝品牌及隱形眼鏡生意。