「天使仔仔」病情現曙光　鄭俊弘準備舉家出發美國治療

藝人鄭俊弘同何雁詩公開仔仔鄭讚廷 (Asher) 被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)，消息公布後即引起外界對該病嘅關注，亦有不少人力撐佢哋兩公婆，非常關心仔仔及二人身心健康。鄭俊弘日前接受鄭裕玲主持電台節目訪問，佢就表示阿仔病情終於現曙光，佢哋更係一家準備出發美國治療。

鄭俊弘表示兒子喺六個月大時，就發現出現問題：「嗰陣發覺佢同其他同齡的小朋友有啲唔同，佢唔會坐喺度，就算坐低好快會跌番落嚟，而且又好少出聲，有時只係用喉嚨發聲，嗰陣以為冇事，直到9個月大嘅時候，醫生建議我哋去check DNA，仲轉介咗去腦科，醫生檢查觀察到我個仔係開心，我哋咪諗住觀察吓。有一次我揸揸吓車，太太覺得有啲擔心，咪上網搵啲資料，呢個係『不尋常地開心』（unusually happy），原來呢個開心係『天使綜合症』嘅症狀，個頭仲好細，唔識行，唔會講嘢，太太就覺得好似係呢樣。」之後鄭俊弘收到檢查報告：「醫生叫我哋即刻上去，嗰陣仲覺得一定冇事，點知去到見到份report擺咗喺枱面，仲有用紅色筆好大隻寫住『Positive』（陽性）。」

醫生當刻最擔心兩夫婦情緒，亦為佢哋尋找多啲關於「天使綜合症」嘅資料及患者家人分享：「透過其他屋企人傾偈，發覺唔係咁絕望，係可以有開心同正常嘅生活。照顧方面，我一定要有人喺佢身邊，因為佢哋好多時都會有腦抽筋嘅現象，我個仔初初都有，踏入２歲仲更加明顯，因為佢哋太多腦電波，佢哋控制唔到，咪一路放電，同埋我個仔好似『停電』會突然跌低，不過呢兩個月開始食藥，情況好咗好多。」鄭俊弘續表示：「依家有好多research同technical try，睇吓可唔可以畀番啲冇咗嘅嘢，我個仔第15條染色體冇咗一忽，而呢樣正正係畀啲訊號去控制肌肉，所以我哋10月底會去一去美國聽講座，如果呢個technical try畀到政府認可，就可以推出，當然唔會諗變番好以日常咁，但係希望佢可以講到嘢，坐得到同自己餵到自己。」