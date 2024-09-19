鈴木優香 窮遊露半球

話說內地興玩窮遊，即係以最平嘅方法體驗旅遊樂趣，而部分訪港旅客更會喺社交平台分享節省旅費嘅心得添！原來日本寫真界都有一位女優係窮遊愛好者，佢就係鈴木優香。

美乳娃娃

喺日本，唔少寫真女優出身於大型美少女偶像團體，好似早前為雜誌拍攝大膽寫真兼宣布要做女團製作人嘅永尾瑪莉亞，就係AKB48嘅舊將。至於今日同大家介紹嘅鈴木優香，可以話係瑪莉亞嘅師妹，早喺17歲已投身藝能界，加入女子組合81 moment做成員，之後仲通過考核，成為AKB48嘅成員添！

話時話，今年25歲嘅優香，五官標致，個樣成個日本娃娃咁嬌俏，比起瑪莉亞嗰副苦瓜乾面口可愛得多。另外，優香嘅身材嬌小，前凸後屹，心口有一對分量十足嘅F奶，加埋一身透明感十足嘅嫩白美肌，令胴體吸睛指數大大增加，難怪一度被人捧為「AKB48之新寫真女王」！

慳住嚟玩

雖然鈴木優香有樣有身材，但投身AKB48後，星運平平，2021年仲因為溝仔被踢爆而要緊急暫停隊內活動，最終喺輿論壓力下，黯然離開AKB48。幸好優香冇被打沉，反而轉戰寫真界，演出風格亦愈來愈大膽，試過赤裸上半身出鏡，僅僅以雙手遮住胸前兩點，於是好多人覺得佢好快會成為三上悠亞2.0，由藝能偶像變身做AV女優！之不過，優香似乎另有打算，多番被人提問會否拍AV，佢都斬釘截鐵咁話唔會！

近期，優香繼續拍寫真，仲以網紅身份為大家拍攝旅遊影片，當中有兩大賣點，其一係頻頻騷身材，無論玩水浸溫泉都會換上泳衣，搞到酥胸半露，其二係好鍾意示範旅遊慳錢大法，即以少量金錢吃喝玩樂，好此道嘅朋友不妨向佢多多學習！