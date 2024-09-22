港產賀歲片風光不再幾乎清零！呂爵安新作延拍　張繼聰轉戰馬國

香港影視市道每況愈下，過去電影公司爭相開拍賀歲片的盛況已成過去，今年只有由麥啟光執導的《中女舍》正在籌備中。該片本來並非鎖定賀歲檔，但若不轉陣，明年的港產賀歲片就大有機會歸零，情況相當嚴峻！

每年賀歲檔都是電影公司必爭之地，早年每逢8、9月就有不少賀歲片開拍，今年卻靜得驚人，連之前曾公開表示會開拍、男團MIRROR成員呂爵安有份參演的賀歲片亦要延拍。據知，現時只有一部由天下一及無限動力投資的賀歲片《中女舍》正在籌備當中，該片由2024年賀歲片《臨時劫案》的導演麥啟光執導，麥導日前接受訪問，承認正在籌備新片，並直言今次拍賀歲片是臨危受命：「本身我哋呢部唔係賀歲，但明年冇港產賀歲片，所以先至決定轉，希望下個月可以開到。」他直言今年7月才接該片，由於資金方面仍要繼續籌集，未能趕及申請香港電影發展基金，遂向其他地方申請，電影除了在港拍攝，亦會在澳門取景。麥導指出今次投資額不如去年的《臨》片，但會竭盡所能，希望能拍到一齣富有香港味道的電影。

投資500萬必有回報

香港影圈靜如止水，一班台前幕後都想辦法另闢新路，反觀馬來西亞近年就愈做愈旺，早前有3部賀歲片在當地開拍，包括袁詠儀（靚靚）主演的《OMG！阿媽有喜》、張繼聰的《做個有錢人》及歐陽震華的《半斤百両》。有份投資《OMG！》及《做》片的製作公司老闆、馬來西亞演員童繽毓日前受訪，談到近期如此多香港團隊到馬國拍戲，她直言：「馬來西亞人好喜歡睇港產電影，所以香港藝人嚟到呢度，去到邊都好受歡迎，加上政府推出好多優惠措施畀外地投資者，其中包括500萬以上嘅投資，可以收番三成以上製作費，係好吸引嘅。不過都要注意係有限額嘅，每個地方嘅申請，一年過咗某個數就唔能夠再批，今年好似香港都已經滿咗額。」

童繽毓公司有份投資的兩部賀歲片同樣定於明年推出，變相自己打自己，但她依然信心十足，並大讚袁詠儀與張繼聰都是好演員：「袁詠儀好好，睇咗《OMG！》劇本後，決定推咗一部劇集嘅邀約，嚟馬來西亞開工。記得佢第一日入劇組，唔少工作人員都比較年輕，知道靚靚出名要求高，所以大家好擔心，驚佢會好惡，亦有心理準備佢會調整台詞。結果我哋拍咗20幾日，佢話我哋劇本好好，完全清楚自己要咩效果，所以從頭到尾一句對白都冇改過。」

周秀娜湊腳開波 陳家樂撲返港見囡囡

除了有多部賀歲片在馬國開拍，由苗僑偉、周秀娜、陳家樂及蘇皓兒等演出的劇集《無懼》早前亦在當地開工，各人待上近3個月，劇集日前才煞科。剛榮升爹哋的家樂，拍攝期間只能請假返港見妻女，現時終可回港！

該劇總監製兼演員李璨琛早前為了享受親子樂，安排了太太Sophia及囡囡李元元（Lucy）等到馬來西亞探班，周秀娜把握機會，與網紅Lucy合照一番。而拍劇期間，眾演員齊齊搵節目，周秀娜就跟李璨琛、黃定謙打羽毛球，雖然身在異鄉，但節目尚算豐富，各人亦因此建立友誼。劇集煞科時，眾演員聚餐留念，並在社交平台發文「告別」，不捨之情溢於字裏行間。