娛圈單打︱二世祖夠晒傳神　偏偏大台唔留人

TVB重頭劇《企業強人》開播，以物流業做背景有一定新鮮感，不過現時仍在鋪墊劇情階段，未見特別精彩，反而有演員表現令人印象深刻，嗰個就係飾演囂張跋扈、聲大夾冇準二世祖的「閔大人」謝東閔！

劇中閔大人飾演姜大衞大仔，係一個既衰格又冇料的敗家仔，衰到穿完櫃桶底叫細佬啃咗佢，平時聲大大冇貨賣，日前仲質疑老竇私生女龔嘉欣係白撞博分身家。佢一改前作《本尊就位》呂洞賓的道貌岸然模樣，在《企業強人》以浮誇演技演繹二世祖，令人耳目一新，非常搶鏡。

講起呢位大眼仔，自2010年參加《超級巨聲2》攞梗頸四入行，至今已有十多年，可惜在TVB浮浮沉沉，不受重用，歌唱事業幾近荒廢，只係間中唱吓劇集主題曲；拍劇又多是行行企企食飯幾味，直到2020年女友朱智賢驚爆車震出軌，閔大人不計前嫌陪同女友見記者，大家先至留意到呢位哥仔的存在，仲獲網民封為「綠帽俠」，聲名大噪。

《本尊就位》作為今年賀歲劇，閔大人首當男一，表現獲讚，可惜劇集安排在炮灰檔播出，回響不大。女友去年宣告離巢，閔大人今年同樣約滿離開，一於愛相隨，仲開到口恨同女友情侶檔搵真銀。睇嚟二人真愛經得起考驗，怕且好快拉埋天窗啦。

話時話，《企業強人》應該係閔大人的大台告別作，又一個默默耕耘的實力派離巢，觀眾都不禁思考，點解大台咁難留人呢？唔少藝人做到滿腹怨氣離開，受重用嘅又唔見得有演技，膠面女又有，醉駕佬又有，觀眾緣欠奉，你話怪唔怪、奇唔奇？