中年3︱高菲男生女相　擁天籟女聲技驚四座

無綫選秀節目《中年好聲音3之決戰大灣區》揭開序幕，本集今晚（22日）10位參賽者率先登場，當中46歲報稱是自由工作者的高菲唱出《祝福》，男兒身的他留有長髮，卻擁有一把天籟女聲，一開口便技驚四座，被評審張佳添查問：「你話係男兒身，你係講真？一個男仔有把咁嘅聲音，係好Amazing！」

36歲報稱是和音歌手的梁文君則獻唱《歸來吧》，她希望藉着這首歌唱出嫲嫲的人生經歷，獲另一評審曾路得大讚：「你第一個Pose已經好煞食，一睇就知掂！」巫啟賢則表示：「一睇就已經覺得有戲，人同歌合埋一齊，演出好有驚喜。」

曾參加過其他歌唱比賽的黃文韜深情獻唱《祝君好》，卻被周國豐狠批：「今日你狀態唔好，我覺得你比以前有啲啲退步咗。」而同樣身經百戰的吳帆唱出《今生今世》後，周國豐表示：「你真係要改改，你由頭到尾都好緊張，呢樣係嚴重影響表現，呢個你必須克服，因為呢條路可能有排行。」至於39歲的姬麗婷樣子有點像前藝人黃穎君，且活躍於社交平台勁吸逾10萬粉絲，可惜當她唱出《到此為止》後，巫啟賢坦言：「你成隻歌有時得有時唔得，但最弊係唔知幾時得幾時唔得，你可能係3米跳台高手，但你硬要揀10米，撻死你呀！」