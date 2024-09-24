王力宏終獲打救再戰內地娛圈：一輩子都記得

台灣歌王王力宏經歷不少風波，一度在內地消失，但前晚在大灣區晚會終於強勢復出，更如同舉行個人演唱會一樣炒熱氣氛。今次重返內娛，王力宏感動又重視，散場時被拍得偷偷在座位拿走自己的名牌，事後又在社交網發文：「感動，一輩子都記得。」有粉絲感動得激動淚崩。

台灣歌王王力宏前晚與中、港多位紅星出席在澳門舉行的「灣區升明月」2024大灣區電影音樂晚會，節目在央視播出。除了王力宏外，晚會還有內地頂流男星肖戰、黃曉明、成龍、莫文蔚、薛凱琪、佟麗婭、古巨基及易烊千璽等助陣，星光熠熠。

最受關注的，莫過於今次晚會是王力宏重回大眾視野後第一個正式舞台，網上討論熱度極高。他在台上演唱歌曲《我們的歌》，如同自己開騷一樣，狀態及人氣都甚高，台下的成龍打拍子，黃曉明則拿着手機拍片，肖戰亦跟隨音樂節拍擺動身體和唱，現場氣氛相當好。王力宏非常重視這個「復出」表演，昨日特地在社交平台分享多張晚會照片並發文：「謝謝大家，感動，一輩子都記得。」

王力宏自2021年遭前妻李靚蕾舉報婚外情、家庭冷暴力、召妓等一輪「毀滅式爆料」後，一度在內地娛樂圈消失，離婚風波擾攘多時，官司由台灣打到美國，令其形象受損。雖然他最終獲判勝訴，北京法院未找到證據指向王力宏有任何不端行為，裁定他毋須支付巨額賠償金，但其事業亦要從頭開始。他雖然先後在台灣及內地舉行演唱會，但仍未站穩陣腳，網民反應兩極。初復出時，有人狠批他斷層式崩壞，出現老人紋，指婚姻折磨令他蒼老。而之前台灣金曲獎有意紀念天后李玟，打算安排由其好友王力宏擔任表演嘉賓，惟消息引起李玟粉絲不滿，直指他負面新聞纏身，不適宜做致敬嘉賓，最終王力宏經理人公司發聲明請辭，認真冇面。

偷擸名牌留念

如今終於可以全面復出，王力宏與歌迷都相當激動，席上他的一個舉動更是令人心酸又感動。事緣晚會結束後，王力宏被拍得趁沒人時，悄悄拿走座位上的名牌，事後再在社交網上載該名牌的照片，粉絲直言睇到即淚崩，指偶像靠自己的努力一步一步爬回巔峰，經歷不少日子的冤屈、心酸，至現時才終於釋放，網民紛紛表示：「昨晚真的很激動，因為作品終於登上央視，終於等您凱旋歸來」、「開演唱會吧，但我又怕搶不到票」、「歷盡千帆，我的蓋世英雄王者歸來了。」自從回復單身後，外界都非常關注王力宏的感情狀況，台灣歌手潘瑋柏前日就分享一張4人聚會照片，相中見一名身材豐滿的女子挨着王力宏，雙方肩並肩表現親暱，網民即猜測他們的關係。

另外，肖戰前晚亦是人氣王之一，除了跟莫文蔚合唱《這世界那麼多人》外，又獨唱老歌《往事隨風》，黃曉明及王力宏更成為其「私人助手」，幫他拍片上載至社交網。他與莫文蔚合唱時，表現極有風度，伸手拖着穿高踭鞋的莫文蔚，至於近年於內地成績甚好的薛凱琪則跟胡夏合唱。

港星空群而出 古巨基熱血高歌

晚會上星光熠熠，香港歌手林憶蓮、古巨基、李克勤、羅嘉良、張衞健及許靖韻等傾巢而出。林憶蓮獻唱《鏗鏘玫瑰》勾起不少粉絲的回憶，獲讚寶刀未老；古巨基則唱出《不再猶豫》，向樂隊Beyond致敬，熱血表現成為網民熱話。至於許靖韻爭取機會與鄰桌的全紅嬋合照，表示是對方主動打開話匣子，更讚她髮型好看。

至於一直被指與王力宏撞樣的李治廷，當晚與王力宏及王祖藍同台合唱，網民笑指「構成趣怪的畫面」。杜德偉則指當晚演出如同老同學敍舊，兒子AJ更同行做助手，為他拍照、練歌及按摩，令他相當欣慰，並趁機預告12月會在上海開個人騷。

全紅嬋成風頭躉 引小生「抄牌」

跳水小天后全紅嬋人氣極高，俘虜大批粉絲，前晚在晚會上吸引不少紅星輪流索合照，當中包括成龍、王力宏及黃曉明等，成龍見到她即送上抱抱，然後二人彎身互相「敬拜」，成龍更不停說：「厲害！厲害！」令小妹妹臉都紅晒！

而內地小生曾舜晞主動跟坐在隔籬枱的全紅嬋打招呼，之後更拿出手機加對方的通訊帳號成為「朋友」，在旁的周柏豪不禁眼望望。至於柏豪就跟乒乓球選手樊振東合照，並在社交網分享照片及留言：「下次一起唱歌或者打乒乓球，我打乒乓球都厲害的，曾經都贏過⋯⋯我弟弟。」