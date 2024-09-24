柯煒林獨享死屍福利　被泰妹生擒再胸壓

曾獲台灣金馬奬及金像獎提名「最佳男配角」的柯煒林（Will）獲香港女歌手THAIMAY （中文名泰妹、原名楊雅文）垂青，獲邀任她本年度首支Solo歌《You are so cool》的MV男主角，雖然Will可奉旨親近22歲的中泰混血兒，在MV中跟THAIMAY拖手行沙灘及被從後攬到實，免實食「波餅」，但盡享溫柔鄉的過程也相當痛苦，皆因他要飾演會行走的死屍。

MV故事講述，THAIMAY流落荒島後，在沙灘上意外發現由Will飾演的靚仔屍體，但最神奇是死屍如活人一樣外，更擁有超強能力，劈柴、點火及釣魚等皆能，解決THAIMAY在荒島上的生活所需，一男一女朝夕相對下更譜出「人屍戀」，可是在「戀火」升溫時，Will卻離奇消失!

而MV在大嶼山的海邊及於攝氏34度高溫下拍攝，Will於酷熱天氣下，要搬搬抬抬兼劈柴、點火，可謂有苦自己知，不過他零怨言，且其高顏值電暈所有女工作人員，連THAIMAY都冧到面紅說：「Will真係好靚仔、很Charm呀。」THAIMAY又說曾心痛Will要浸在海邊，雖然全身濕透兼滿身沙粒，但不斷叫大家毋須擔心，還綻放燦爛笑容，她大讚：「佢真係好專業，我決心加入做『柯仔煎』。」