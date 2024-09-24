鄭希怡為老公大搞神秘生日P　佘詩曼驚喜現身

藝人鄭希怡（Yumiko）正式回流香港並再戰樂壇，以原名「鄭列瓊」推出全新歌《Lady King》，為配合宣傳，擁有42吋長腿的她，穿上高衩連身大晒本錢，加上型格氣質，外表完全不似一女之母。

除以靚相吸睛外，她又拍跳舞片展示舞后才華，跟蔡卓妍、黃依汶夫婦的鬥舞片曝光後，預告組合Big Four 4子「世紀合體」的跳舞片即將登場，她說：「我真係好好彩，因為嗰日去蘇永康生日會，咁啱張衞健、許志安、梁漢文都喺度，我咪問吓佢哋有冇興趣一齊跳舞，點知佢哋好爽快咁答應，條片依家剪緊，不過係笑爆肚，啲花絮最好笑，同佢哋拍片係非常之開心，係好有Big Four感覺，就好似睇佢哋演唱會時咁開心，大家拭目以待。」

除拍跳舞片獲一呼百應外，早前Yumiko為老公Andy大搞神秘生日派對，邀了50位朋友出席，包括佘詩曼、梁漢文、蘇永康及黃依汶夫婦、劉浩龍等，令她感動是：「因為想畀個surprise老公賀佢50歲，估唔到呢50位朋友，一個都冇洩漏風聲，仲要冇人遲到，平時佢哋開工都未必準時啦。」

她又自爆和老公生日只差一天，所以過住都是由老公為她搞生日會或一齊慶祝，而今次由她當搞手，全因覺得做人老公「好可憐」，她說：「聽朋友講一個男人結婚後，除咗老婆外，唔會有人幫個老公搞生日，見佢咁慘咪由我搞囉，不過下次我再搞，可能要等到佢60大壽啦。」