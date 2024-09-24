黃奕水晶高跟鞋疑被偷走　周也享受慢活楊冪趕赴巴黎

唐嫣到巴黎時裝周走騷，臨完騷台上她跟一眾模特兒謝幕，各人手上拿着一支大玫瑰花，唐嫣看到台邊的好友黃奕，便將手裏的玫瑰花拋給黃奕並送上飛吻，黃奕在社交平台上載唐嫣在台上拋花的視頻，展示勝利友誼，她表示：「唐嫣把玫瑰花拋給了我，足夠開心一整天。」她又稱晚上巴黎下雨，雨夜看騷，既浪漫又驚喜的體驗，和喜歡的設計師傾了很多，學懂開性別拋開一切去看世界及看自己，又提到看到奧斯卡影后Jane Seymour Fonda以86歲之齡踏天橋，令她覺得一下子就不怕老了，笑言：「我們那麼優秀，獨自美麗也挺好。」

黃奕在巴黎發生小插曲，她到埗後在巴黎的第一天展開拍攝工作期間，穿上紅色晚裝的她，配襯一對錣滿水晶的高跟鞋懷疑被人偷走，黃奕唯有穿上酒店的拖鞋，撐着傘跑回鞋店內再買過另一對鞋子，相當狼狽。

而「小章子怡」周也抵達巴黎後，立即展開工作，她在社交網放上多張街頭美照，表示：「剛剛吃了花香味的法式吐司。」看到她坐在一間咖啡店嘆咖啡，另一張拿着朱古力味macaron拍照，一邊工作能一邊品嘗美食，可謂寓工作於娛樂。

另外，內地頂流女星楊冪日前從北京起程往巴黎出席時裝周，楊冪現身機場時打扮輕鬆，上身穿上灰黑色襯衣和外套，下身穿杏色長褲，她又戴上cap帽和口罩，整張臉包到實，僅露出雙眼，不過仍被途人認出，機場工作人員以手牽手築成人鏈護送楊冪入閘，楊冪對途人表現友善，不時揮手回應。